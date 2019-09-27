早报：华为Mate30预售1分钟破5亿 一加7T发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一加7T终于发布了，配置上看又是个惊喜。

一加7T印度正式发布 售价599美元





一加7T昨天晚间在印度正式发布。这款新机搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，采用后置三摄，电池容量为3800mAh，支持30W快速充电，售价599美元（约合人民币4270元）。

海外市场顺风顺水的字节跳动，这次也要出售网站了。



传字节跳动将出售Topbuzz 回应不予置评





据外媒报道，字节跳动正在洽谈出售新闻网站Topbuzz。对此，字节跳动方面回应：不予置评。TopBuzz是今日头条海外版应用，面向海外用户提供个性化资讯，覆盖搞笑、热点、美食、生活方式等领域。



在昨天下午华为公开了Mate30系列之后，官网立即开启了预售，成绩也非常喜人。



华为Mate30官宣预售成绩 一分钟破5亿





昨天下午，华为在上海正式发布了Mate 30系列手机。发布会过后不久，华为就公布了华为商城的销售数据。根据华为商城的系统订单，华为Mate 30系列在华为商城的销售额一分钟破了5亿元，假设平均每台5000元，仅华为商城一分钟就卖出了10万台。

大兴国际机场启动之后，各类前沿的技术都会入驻，5G自然是其中最重要的一个。



大兴国际机场提供5G服务 由联通负责





中国联通在大兴国际机场采用了包含宏基站、微分布、数字化室分多种手段的综合覆盖方案，实现新机场航站楼、指廊区、飞行区、航空公司基地等区域的全方位5G覆盖。目前已在大兴机场建设室外站点80余个，室内覆盖点位3000余个，并已完成全部站点的建设开通工作，实测速率超过1.2Gbps，可以为机场旅客提供极致的5G体验。

在5G时代，需要各个厂商的通力合作，高德地图和中国联通就认识到了这一点。

中国联通与高德地图签署合作协议 推动5G车联网合作





高德地图昨天宣布与中国联通签署战略合作协议。双方将结合各自优势资源，基于智能网联、高精地图、AR导航、大数据等产品及服务展开深入合作，共同打造车联网、智能出行创新产品，探索5G时代智能交通及出行服务的更多可能。

游戏分级是很多人关心的话题，近期人民网就做出了这样的尝试。

人民网公布“游戏适龄提示” 多家游戏企业参与





据人民网的官方报道，人民网在昨天举行的活动中公布了“游戏适龄提示”统一标识、第一批标记的游戏以及第三批参与的企业和产品，官方称目前已有23家头部游戏企业参与游戏适龄提示。

JDI的苦日子似乎要到头了，苹果计划继续向他们注资。

传苹果考虑增加向JDI投资 提高至200亿日元





据彭博社援引知情人士的消息，苹果公司正考虑加大对JDI的投资，从100亿日元增加至200亿日元。此前媒体称JDI救助计划中的关键投资者撤出援助。作为iPhone手机屏幕的长期供应商，JDI早在2015年曾与苹果公司达成一项协议，在日本建立一家新工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。

三星在公布了新旗舰之后，正在向入门级市场进发。



传三星正在研发Galaxy A5 为入门级机型





据91mobiles报道，三星正在开发采用5.7英寸显示屏和16GB存储空间的“入门级”三星Galaxy A系列手机，型号可能是三星Galaxy A5。该智能手机型号为“SM-A015F”，这可能是A系列中最便宜的手机。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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