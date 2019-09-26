中关村在线消息：为庆祝十一黄金周，作为科技门户网站的中关村在线的科技生活馆也为广大朋友们带来了更多优惠，时间2019年10月1日至2019年10月7日，地点：郑州市中州大道与杨金路交叉口东3公里路南河南新科技市场3号楼ZOL科技生活馆。

十月一日是我们的国庆节，为此，我国各界会举行多种多样的纪念活动，而且我们还会在北京天安门举行国庆的盛大的阅兵式，以及群众游行活动，届时将有首都各界群众组成的隆重集会，各个地方也会有各种形式的集会，可以说是全民同乐、普天同庆喜迎国庆。

十月一日不但是国庆节，十月的第一周也是我国的法定节假日，就是老百姓常说的十一黄金周，因为改革开放40年，我们得到了长足的发展，取得了巨大的进步，让我们用40年时间走过了西方国家几百年走过的里程，真是沧海桑田，沧桑巨变，通过改革开放中国人的腰包也鼓起来了，近一个世纪以来，中国人不但站起来了，而且中国人也富起来了。



富起来的中国人，再加上国家法定的假日十一黄金周，大大释放了富起来的中国人的巨大的消费潜力，在这个黄金周里，商业消费将空前活跃，各个商家也使出浑身解数，进行各种各样的促销活动。

作为科技前沿的ZOL科技生活馆也不会错过这样的好机会，用科技助力，ZOL科技生活馆十一黄金周钜惠来袭，详情见ZOL科技生活馆（郑州/焦作）海报，或者扫码了解活动详情。

活动详情如下：

到店购买商品一律5折

到店购买门票一律5折，可获得小礼品一份（赠完为止）

到店购买门票可获得抽奖一次，有机会获得蓝牙耳机，手表，彩妆盒等奖励

部分奖品如下：















科技助力，ZOL科技生活馆十一黄金周钜惠来袭

本活动最终解释权归中关村在线科技生活馆所有

（文中图片来自互ZOL）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：科技助力，ZOL科技生活馆十一黄金周钜惠来袭http://news.zol.com.cn/728/7280701.html