华为WATCH GT 2国行版发布 跟FreeBuds3耳机更配哦

中关村在线消息：今日华为在上海举办发布会正式推出了下半年的旗舰级手机Mate 30系列。本次发布会除了手机之外，华为还推出了最新的WATCH GT 2智能手表。



华为WATCH GT 2

华为官方表示，HUAWEI WATCH GT 2智能手表将在今日18:08 正式开启预订，售价，提供运动版和时尚版两个款式，以及砂砾棕、赤霞橙、曜石黑三种配色供消费者选择。

HUAWEI WATCH GT 2外观上采用一体化3D玻璃屏设计，水晶表框，OLED屏支持灭屏显示，提供46mm（运动版）和42mm（时尚版）两种表盘尺寸。

核心配置方面：HUAWEI WATCH GT 2搭载全新麒麟A1芯片，支持BT/BLE双模蓝牙5.1标准。

续航方面：基于低功耗特性实现更持久的续航表现，其中46毫米版可续航2周，42毫米版可续航1周。另外在日常生活场景下，借助智能节电算法2.0，可延长20%的续航能力，而在智能心率监测场景下，典型场景续航能力也能提升15%。

健康方面：HUAWEI WATCH GT 2提供光学心率传感器，可在潜水、游泳时实时监测心率，支持血氧饱和度监测、个人压力水平监测，更新增了早搏筛查功能，与房颤监测相结合，以及睡眠呼吸暂停研究。



心脏健康研究

专业运动场景方面：HUAWEI WATCH GT 2提供了15种专业运动模式，包括户外跑步、越野跑、登山跑、游泳等等。

其他方面：HUAWEI WATCH GT 2还支持蓝牙通话以及听音乐播放功能， 支持NFC公交地铁支付，同时提供橡胶表带、真皮表带、金属表带多种款式可选。

华为还发布了FreeBuds3耳机，这是业界首款半开放式主动降噪耳机，采用14mm高动态动圈单元，可以实现动态降噪效果，还支持骨纹降噪，20km/h高速骑行通话依旧清晰。

FreeBuds3还支持疾速传输，拥有强劲的音频低时延的表现，支持有线充电和无线充电，更支持智能跳帧技术，可以不受干扰的影响。

最后，FreeBuds3甚至还支持航班火车行程智能语音提醒，真正的贴心到家。



FreeBuds3耳机

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