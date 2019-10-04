手机不用时正放还是反放 看似无聊其实有讲究

今天小编跟大家交流一个非常无聊的话题：手机不用的时候，是屏幕朝上的正放好，还是屏幕朝下的反放好呢？或许您看到这里就要喷小编纯属庸人自扰了，但其实这个问题仔细思考下来，貌似还是有一些讲究的。

防污问题

正当国庆假期，和三五好友盘踞，愉快的吃着火锅唱着歌，但是如果不小心有油渍喷溅到手机屏幕上就是一个十分尴尬的问题了。一般来讲，我们的新手机的屏幕表面都有疏油层覆盖，但是随着日常使用的磨损，这个疏油层有可能会彻底失效。



图片说明

这也就解释了，为什么手机用一段时间就会容易“油渍麻花”的。而此时如果被喷溅到油腻的东西，则会变得很难清理。如果想要“大力出奇迹”的擦拭干净的话，则会加剧手机磨损的可能。别看手机屏幕玻璃硬度很高，但依然会产生大量划痕。

所以建议您在就餐的时候，手机屏幕朝下放，最好下面垫上一点餐巾纸。而有的店家会提供一次性的手机防油塑料袋，还是比较贴心的。

镜头磨损

通过笔者的观察，很多朋友在朋友圈发布的照片都是白蒙蒙的一片。根据我的经验来看，这极有可能是手机的摄像头上沾满了油污导致的。尤其是有的手机摄像头十分凸出，即使在安装手机壳以后依然会凸出很多，此时如果正放会加剧摄像头的磨损和脏污。



镜头凸出这么多当心磨损加剧

如今的手机越来越强调拍照的能力，而为了提升拍照性能手机的CMOS体积也越来越大。俗语说的好“底大一级压死人”，手机CMOS的尺寸大了，但是随之带来的问题就是厚度的增加。比如最新的iPhone 11，摄像头居然凸出这么多，令人担忧。

所以，比较合理的做法也是建议您屏幕向下放置手机。不要大价钱买回的拍照手机，因为自己的使用习惯不当，造成了不必要的磨损。

隐私保护

为了给用户带来方便，很多手机可以在不解锁的情况下，就在锁屏界面预览到最新的信息，这就是所谓的“锁屏预览”的功能。这个功能在给用户带来便捷的同时，但也存在隐私泄露的可能，甚至有可能还会给你带来很多的尴尬。



锁屏预览有可能泄露你的隐私

比如您跟朋友正在对坐聊天，此时手机一响都会潜意识的注视手机，恰好如果来的是一条比较敏感或者比较私密的信息，那么极有可能泄露你的秘密，也会令双方感到十分尴尬。虽然我们可以关闭这个功能，但又带来了诸多的不便。

合理的解决办法，依然是手机屏幕朝下放置，一个小动作兼顾隐私保护和便捷，何乐而不为之呢？

谨防意外

很多人在外出的时候，喜欢随后把手机插进裤兜里。这样的情况其实还是蛮普遍的，尤其是很多男士都不喜欢带包包出门。如果您也是这样的话，我们依然建议您把手机的屏幕向下，也就是贴近大腿一侧来放置，这样做主要有两点好处。



手机爆燃出火点一般在背面

首先是可以有效的防止屏幕的磨损。因为出门在外总是要携带钥匙，或者会携带一些硬币，这些金属的东西来回在裤兜里晃荡，显然是会划伤我们的手机屏幕。尤其是在坐下或者拥挤的时候，硬物受力点小压在屏幕上，也可能把手机屏幕压碎。

其次，手机的信号接收部分一般是在后部，而屏幕朝下可以相对减少对人体的辐射。当然还有最重要的一点，一旦发生电池自燃或者爆炸的情况，屏幕往往是一个比较坚硬的整体，电池因为在靠近背部的位置，出火点多在手机的背部，把背部向外理论上能减少伤害。

保持专注

因为手机的存在，让我们的时间越来越碎片化，我们很难沉浸下来保持专注。这是现代人的手机病，一会不看手机就会觉得少点什么，久而久之甚至形成了一定的焦虑。如果您在专心做一些事情的时候，手机扣过来放置，可帮助你保持专注。



扣上手机保持专注

其实仅仅是这样一个小小的动作，就能够给人们带来很强的心理暗示。当手机背部冲着你的时候，会给你带来一种隔绝感，潜意识会告诉你不要把手机翻过来。而一些手机保持屏幕朝下，也会自动开启静默模式，保证你不会被打扰。

原来手机屏幕朝下放置有这么多的好处~以上就是小编想到的关于手机不用时正放还是反放的一些思考。其实看似无聊的一个问题，却反映出我们生活中的很多烦恼和痛点。把手机放下，享受原本属于你的美好生活吧~

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