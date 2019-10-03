手机双摄三摄四摄有啥区别 一般买哪种够用？

随着国庆假期的到来，朋友圈摄影大赛再次召开。不知道您是技惊四座的那个，还是看着别人拍的美照望洋兴叹的那一个。如今的手机拍照能力越来越厉害，其中一个典型的特征就是手机摄像头越来越多。那么双摄、三摄、四摄有啥区别，一般买哪种够用？



手机摄像头越来越多遭到网友吐槽

手机厂商们为了给越来越多的摄像头进行合理且美观的排布，可谓煞费苦心。尽管如此，依然遭到了很多玩家们的调侃。以“浴霸”为例，不仅以前华为采用，最新的iPhone 11也是类似的方式。想要搞懂这么多摄方案之间的差异，听我慢慢讲起。

绕不开的双摄

无论是当前主流的三摄方案还是被诸多旗舰手机采用的四摄方案，其实从根本来讲都绕不开作为根基的双摄。双摄方案的出现彻底打开了人们发展手机拍摄的思路，搞懂双摄的原理，自然会便于我们更好的理解当前的多摄组合。



从单摄到双摄是一种本质的突破

双摄方案在经历了多年的发展，已经有了很大的变化。最开始的双摄是一个彩色+黑白的双摄方案，这种方案一开始的目的是用于提升画质细节而推出的。因为黑白照片可以保留更好的细节，再通过与彩色照片的合成，从而获得媲美单反的细节表现力。

人们似乎并不满足于细节的提升，还想要单反相机那种漂亮的背景虚化。随之人们根据人眼的交叉测距的原理，通过双摄方案获取到了物体的深度信息。两个彩色的镜头分别拍摄物体和背景并结合距离信息，机内渲染合成，最终实现背景的虚化。



双镜头配合多张合成算法实现背景虚化

双摄方案根据需求的不同也在不断的演进，在最新发布的iPhone 11当中，则采用了广角+超广角这样的镜头组合。所谓的广角，就是我们手机一般日常使用的焦段，比人眼的视角略广阔一些。而超广角，则适合拍摄超大视角的风光大片，或利用镜头畸变创作。

双摄的出现给手机拍摄打开了一扇窗，以双摄开创的提升画质细节、获取深度信息、实现算法进行多张融合为根基，人们开创了更出彩的多摄方案。

更出彩的多摄

如果您有一些基本的摄影知识的话，就会知道长焦镜头一般都需要“铁手”把持才能拍摄比较清晰的照片。因为长焦镜头做的是放大的工作，在放大物体的同时，手部的晃动也会被等比放大。也就是说，焦距越长，物体越被放大，镜头晃动也越加明显。

随着防抖技术在手机中的应用，开始让长焦镜头流行起来。当初华为Mate 20 Pro拍月亮的案例虽然引起了不小的口舌，但却可以称之为长焦在手机中的典型且极致的应用案例。指甲盖大小的摄像头模组加上强大的算法可以实现专业器材的效果，令人惊叹。



长焦加防抖让手机可以轻松拍月亮

从双摄到三摄最大的变化就是长焦镜头的流行，最新的iPhone 11 Pro就是涵盖了超广角、广角、长焦的方案，可以说是涵盖了绝大多数应用场景。而华为最新发布的搭载莱卡四摄方案的Mate 30 Pro，则把手机拍摄推升到了一个全新的巅峰等级。

以华为Mate 30 Pro为例，它把传统三摄中的一个镜头强化为电影镜头，CMOS更大且比例更适合视频拍摄。这个电影主摄等效焦距为18mm，可等效于超广镜头。这个镜头的意义在于强化了手机的视频能力和暗光拍摄能力，比如那个256倍的超级慢动作功能。



TOF 3D镜头描绘物体立体模型

而除了超广、广角、长焦三大必须镜头之外，它还有一个TOF技术的3D深感镜头。相比通过双镜头来进行获取深度测距，TOF技术可以更快更精准的描绘出物体的3D模型，且无视暗光环境。并通过AR等技术实现更多玩法，比如实时的把人物从背景中进行剥离。

简单总结：以双摄的加强画质和深度测距作为根基，三摄实现了焦段的全覆盖，四摄强调的是3D视觉和创新。哪种方案适合你，关键还得看你需要啥。

几摄方案够用？

目前市场上的手机品牌众多，各家主攻的技术方向不同，因此所搭配的多摄方案也各有差异。复杂的问题简单化，如果我们按照上面介绍的几种镜头的功能来进行区分，并且来适配不同人群的需求话，那么这个问题就变得更好回答了。

如果您是一个完全不需要手机拍照的人，最多只是扫描个二维码进行移动支付的话，或者随便拍拍发发朋友圈，那么iPhone XR那种单摄就足以了。虽然iPhone XR只有一个摄像头，但它通过A12强大的AI运算得以实现“人像模式”背景虚化。



再强的镜头也比不过美颜

如果您以人像拍摄为主的话，选择主流的双摄和三摄方案即可，其中最好包含长焦镜头。双摄满足画质和虚化，长焦用于肖像拍摄。当然，对于拍人来讲，美颜等特效的算法优劣其实更为关键。由于iPhone的人像效果过于真实，其实在国内并不讨喜。

如果您是一个喜欢旅游的人，同样以双摄和三摄方案为主，但最好包含超广角镜头，拍摄出来的大视野风景照片十分震撼。但实话实说，超广镜头在日常生活中的利用率其实很低。而且玩过摄影的都知道，超广属于那种初看很震撼，看多了很腻歪的类型。



小孩子才做选择题

最后一种就不用详细说了，不差钱的、需求高的、专业玩家级别的用户，直接上最贵的，最强的就完了。以华为为例，其实上一代的Mate 20 Pro或者P30 Pro就已经足够强大足够好用了，如今的Mate 30 Pro给我的感觉有些超前和专业了。

最后一句话总结：双摄吃饱，三摄吃好，四摄吃的就是文化和新意了~

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