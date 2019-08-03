早报：联通5G体验方案出炉 华为EMUI 10变年轻了

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现在的华为EMUI商务味道很浓，但华为似乎想改变这一基调，新的EMUI 10将会走上简约年轻风格。



华为EMUI 10系统来了 UI重新设计





近日有消息称，华为开发者论坛上已经出现了部分EMUI 10系统的宣传资料，可以看出该系统对UI进行了完全的重新设计。消息称，EMUI 10基于Android Q开发，并通过方舟编译器对底层编译方式进行了改动，系统流畅度或提升24%，整体响应性能提升44%。

据悉，EMUI 10系统将于8月9日在华为年度开发者大会上正式公布。

马上下周5G手机就要来了，那么5G套餐怎么办呢？现在联通给出了方案。

联通推5G体验方案 免费申请100GB流量





中国联通发布了《关于5G体验方案的公告》，公告称，在8月、9月购买5G手机的用户，可以通过线下营业厅或手机营业厅办理5G体验。用户持5G手机可以在不换卡、不换号的情况下登录5G网络，每月赠送100G流量，最高体验1Gbps的5G速率，该体验流量包将于9月底自动失效。

黑鲨游戏手机2 Pro入网 新版本现身





黑鲨游戏手机2 Pro近日现身工信部网站，除了在发布会上公布的12GB内存版本外，工信部网站还出现了6GB和8GB的版本，此外机身存储方面也增加了一个512GB的版本。据悉，黑鲨游戏手机2 Pro 12GB+128GB版售价为2999元，12GB+256GB版售价为3499元，相信6GB和8GB的版本价格会进一步下探。

游戏手机的处理器配置往往很高，但中端处理器也是被市场需求的。

传三星正开发全新Exynos 9630芯片





据外媒报道，三星正在开发全新的猎户座处理芯片，命名为Exynos 9630，将主要应用于中端机型。报道称，Exynos 9630将采用更小的8nm工艺制程，提供低能耗特性及更强劲的表现，预计会在2020年随A系列机型上市。

深交所与华为成立技术创新联合实验室





华为与深交所近日签署了技术创新联合实验室战略合作协议，该实验室将充分发挥华为与深交所各自在业务、技术等领域的资源优势，深化双方在技术创新领域的交流合作，联合开展创新技术和核心技术在资本市场领域的应用探索、验证测试，共同探索适合行业应用发展需要的技术解决方案，进一步提升关键技术创新与应用能力。

索尼移动本季度再创新低，销量不足百万部。

索尼一季度只卖出90万部手机 9年来最差





索尼日前公布了2019财年Q1财报，其中显示索尼在该季度共售出90万部智能手机，这也是索尼手机9年来销量新低。数据显示索尼手机在上个季度售出180万部，本季度销量几乎减半。有分析称，索尼移动预计到2019年底全年将只能售出400万部手机。

最后来看一条游戏相关的新闻。





《骑马与砍杀》系列开发商Taleworlds昨天晚间正式宣布与网易游戏达成合作，或将《骑马与砍杀2》引入中国。此外，网易在白天的ChinaJoy现场还宣布与《全面战争》系列开发商CA工作室达成战略合作，计划引进十多款《全面战争》系列游戏，并开发卡牌手游。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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