NVIDIA携产业链伙伴亮相ChinaJoy2019

8月2日,ChinaJoy 2019火热开幕,为全球最新数字娱乐产品及前沿技术提供了展示舞台,作为ChinaJoy重要参与者的ZOL与NVIDIA,在今年ChinaJoy上展开深度合作,共同探索数字娱乐产业发展新趋势。

在本届ChinaJoy上,NVIDIA携硬件品牌影驰、七彩虹、华硕、微星、技嘉、索泰、耕升、映众、爱攻集体亮相,一同亮相的还包括Acer、惠普、机械师、雷神、神舟、小米这些OEM电脑合作伙伴,阵容庞大,足以展现出其在硬件领域的行业号召力。



NVIDIA携产业链伙伴集体亮相ChinaJoy2019 助推数字娱乐产业升级

NVIDIA作为玩家心中的信仰品牌,今年ChinaJoy现场携手ZOL共同打造以“RTX IT'S ON · 学出位 玩出色”为主题的联合展台,结合实时光线追踪、AI人工智能及可编程着色技术,为玩家带来革命性的娱乐体验,引领硬件行业升级,RTX.IT'S ON,惊艳全场。

以"RTX IT'S ON · 学出位 玩出色"为主题的480平米联合展台上,划分了“RTX IT'S ON帧能赢”、“NVIDIA STUDIO 创作不限速”、“RTX畅流直播”、“AR/VR Ready”四大区域。



NVIDIA电竞主舞台GeForce RTX主机阵列

在“RTX IT'S ON帧能赢”展区,通过结合《堡垒之夜》、《APEX 英雄》和《战地Ⅴ》等当下热门游戏,打造沉浸式用户体验,让游戏玩家充分感受GeForce RTX SuperTM、GeForce RTX 20、GeForce GTX 16系列显卡、笔记本等终端产品的硬实力。

在“NVIDIA STUDIO 创作不限速”展区,主要迎合当前如设计师、摄影师、视频UP主、Vlog拍客这一内容创作细分市场。通过展示NVIDIA Studio PC和全新RTX Studio笔记本电脑。为内容创作用户提供更加广阔和便捷的设计工具,以及带来全新的便捷创作理念。

在“RTX畅流直播”展区,NVIDIA带来了全新RTX主播机。其全新 RTX 硬件编码器提升 15% 的编码效率,带来相比 CPU x264 Fast 编码更好的图像质量。不仅如此NVIDIA RTX GPU 已针对 OBS、XSplit、虎牙与斗鱼直播客户端推出最新优化,可将直播性能损耗最高降低 50%,让主播轻松兼顾高性能游戏和高画质推流。



GeForce RTX显卡全系列产品展示墙

在“AR/VR Ready”展区,NVIDIA展示了最新的AR/VR设备,其搭载的是GeForce RTX平台,玩家可以到感受NVIDIA+人工智能技术带来的未来娱乐新体验。





通过技术和产品展示的形式,NVIDIA让广大数字娱乐爱好者近距离了解和体验到数字娱乐最新产品。在ChinaJoy2019大展上NVIDIA展台无论从专业性上、技术展示领先程度上以及跟生态合作伙伴的配合上都做到了极致。









本届ChinaJoy以“数字新娱乐 科技新生活”为主题,整体规模达到15个展馆、共计17万平方米,官方预计展会四天入场总人数将达35万人次,已经成为展现数字娱乐产业的重要窗口。NVIDIA作为全球领先AI及视觉计算公司,也正利用自身先进的计算技术、AI技术,以及强大生态伙伴优势从多维度、多领域带来数字娱乐产业发展新趋势,并不断推进整个数字娱乐产业向前发展。



