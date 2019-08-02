高通率手机产业链合作伙伴亮相ChinaJoy2019

中关村在线消息：8月2日，2019中国国际数码互动娱乐展(ChinaJoy)在上海盛大开幕。高通高通在ChinaJoy上通过骁龙主题馆，携产业链合伴包括vivo、黑鲨、努比亚、华硕、腾讯、一加、OPPO、小米、中兴、中国电信等共同为全球游戏玩家和消费者带来了一场泛娱乐移动盛宴。

在今日上午高通骁龙主题馆开馆后，中宣部副部长梁言顺参观了高通与中国合作伙伴联合展位的5G、XR（扩展现实）、人工智能等新技术，以及调研了移动电竞领域主要厂商利用前沿科技，推动移动电竞终端以及数字内容的创新、和通过产业合作促进文创产业发展所做的工作。





值得一提的是，今年ChinaJoy上高通与中国电信和中兴通讯合作，使得骁龙主题馆成为首个实现5G网络覆盖的主题展馆。此外，在骁龙展位上，还将进行首次5G网络支持下的电竞比赛，以及移动AI电竞首秀。

高通中国区董事长孟樸表示：“随着移动技术的不断发展和演进，我们将继续携手整个产业链，不断探索最前沿的创新科技，推动移动数字娱乐产业的发展，为广大玩家在各种类型的移动终端上提供绝佳的游戏和娱乐体验。”





报告显示，2018年中国移动游戏市场实际销售收入达1339.6亿元，同比增长15.4%，2018年中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场比例约为30.8%。根据最新的《2019年1-6月中国游戏产业报告》，中国游戏用户规模已经突破6.4亿。

高通作为行业中完整解决方案的提供商,正在利用自身的硬件、先进的算法与软件工具，不断推进整个移动产业的发展和融合。

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