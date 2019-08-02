亚马逊八月底停止一键购物Dash按钮下单服务

中关村在线消息：近日亚马逊正式宣布将于8月底彻底取消Dash一键购物按钮的购物服务。取消的原因是亚马逊Dash一键购买按钮实用性和新颖性过去几年逐渐降低。今年3月份，亚马逊宣布停售该产品。

Dash一键购物按钮可以方便用户一键购买预设商品，只需点击一下即可在亚马逊完成下单和支付过程，无需启动程序。



亚马逊正式宣布将于8月底彻底取消Dash一键购物按钮的购物服务

亚马逊表示：2015年初刚刚推出Dash按钮时，互联网家居产品还很少。亚马逊员工当时希望找到一种方法让人们可以在无形之中完成杂货购买，于是就诞生了Dash这种实体购物按钮。

随着更多联网家电的出现，Dash按钮实用性降低，亚马逊开发了虚拟Dash按钮，可以用Alexa语音助手实现语音购物。亚马逊发言人表示：“亚马逊一直在评估我们的产品和服务，以更好地为客户服务。自从今年早些时候Dash按钮设备停止销售以来，我们看到了其他购物选项的持续增长，以满足客户的需求。”

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