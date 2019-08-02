中关村在线消息：2018年7月，谷歌因为违反欧盟反垄断法被处以创纪录的50亿美元罚款。为了符合欧盟要求谷歌Android将为用户提供第三方搜索提供商选择界面。



谷歌公布Android搜索调整方案：竞价排名

谷歌公司今天宣布，从2020年初开始，谷歌将在欧洲Android用户首次设置新手机或平板电脑时，为他们提供一个新的搜索提供商选择界面。被用户选择的搜索引擎将成为Android主屏幕和Chrome浏览器(如果安装)搜索框的默认搜索服务提供商。

不过这是有前提的，即搜索提供商要想与谷歌一道进入Android搜索提供商选择界面，就必须向谷歌付款。谷歌将通过密封式拍卖程序挑选搜索提供商，出价最高的前三名将出现在选择界面中。

谷歌今天在博文中解释了这一拍卖程序：“在每个国家的拍卖程序中，搜索提供商将会标明他们愿意为每次用户从选择界面中选择它成为特定国家默认搜索引擎所支付的价格。每个国家都会设定一个最低出价门槛。在达到或超过特定国家出价门槛的搜索提供商中，出价最高的前三名将出现在这个国家的搜索引擎选择界面中”。谷歌并未披露最低出价门槛是多少钱，但表示竞价者的数量以及他们的出价将会保密。

早前欧盟除了要求谷歌开放Android搜索外，欧盟还在裁定中要求谷歌停止“非法将其Chrome浏览器和搜索应用与Android绑定在一起”。

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