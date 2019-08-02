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    Google测试Play Pass月费订阅：每月4.99美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：目前，许多手机应用、服务转向收费订阅模式。为迎合该趋势，Google开始测试Play Pass的订阅服务，为用户提供过百款手机应用及游戏。

    Google表示，用户订阅Play Pass服务后，可在Google Play商店下载各种游戏、付费音乐及健身纪录等付费App，无需额外在App内支付费用。每个人订阅费为每月4.99美元，可选家庭方式订阅。

    Google测试Play Pass月费订阅：每月4.99美元
    Google正在测试Play Pass的订阅服务

    Play Pass与较早前苹果推出的Apple Arcade订阅服务十分相似，有所不同的是，Apple Arcade只专注于游戏订阅。谷歌公司发言人称：“我们知道iPhone用户在应用程序上花费的钱比Android用户多得多，但Google正在给用户一个全新的方式去付费体验，对于应用开发者而言，也是一个提升用户数量和收入的好机会。”

    Play Pass用户同时可以下载Google Play商店中现有的游戏和应用。但Android应用存在盗版等问题，目前Play Pass服务仍在测试阶段中，期望将来可解决这些问题。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google测试Play Pass月费订阅：每月4.99美元http://news.zol.com.cn/723/7234947.html

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