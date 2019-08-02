晚报：中国5G基站10倍于美国 iOS漏洞用户全中招

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

外媒称中国5G基站数量为美国的10倍左右

据彭博社最新报道表示，中国正致力于打造全球最大的5G移动通信网络，在5G技术领域处于全球领先地位。虽然中国不是最早实现5G商用的国家——今年上半年韩国、美国等国家已先后在部分地区推出5G服务，但在未来至少5年时间里，中国在5G领域将处于绝对领先的地位。



中国正致力于打造全球最大的5G移动通信网络

中国在5G专利方面占据绝对优势。全球最大的电信设备商华为是这方面的领先者，中兴通讯5G专利量也排到全球第三。杰富瑞香港电信行业研究负责人EdisonLee表示，中国政府部门几乎免费为5G网络提供带宽。

另外，中国运营商在基站建设方面成本更低，这些基站在中国单价大概为3万美元左右，而在发达市场售价可能达到6.5万美元。外媒估计，在5G基站建设方面，美国运营商支付的费用将达到中国的5倍。数据显示，中国已部署约35万个5G基站，大约为美国的10倍。

Z点评：中国5G领跑世界，加油！

苹果iOS存大漏洞：iPhone用户全中招

据外媒报道称，苹果AirDrop存在安全漏洞，会泄露iPhone的电话号码或Mac电脑的静态MAC地址等详细信息。



苹果iOS存大漏洞 iPhone用户全中招

媒体援引自研究人员公布消息，上述安全漏洞出现在iOS 10.3.1及以后的所有版本中，其出现的问题是，AirDrop通过蓝牙低功耗（BLE）发送的数据包，所有苹果设备都会传输名称，操作系统版本，电池状态以及Wi-Fi是否开启等信息。

而以上信息将会被黑客利用，来跟踪iPhone机主或发动更严重的攻击。对此此报道，目前苹果还没有回应此事，但是想要消除威胁，唯一方法是关闭蓝牙。

Z点评：如果比较担心的小伙伴可以考虑在闲时关闭蓝牙，还能省电。

85%的比特币已被开采 目前仅剩300多万枚比特币

据外媒报道，目前为止已超过1785万枚比特币被开采，这占据了全部比特币数量的85%。未来120年仅剩下300多万枚比特币也将被开采完毕。



85%的比特币已被开采 目前仅剩300多万枚比特币

报道还表示，到明年5月，比特币采矿的回报将从现在的每区块12.5，折半降到每区块6.25。

业内人士指出，这种回报折半情况将持续下去，到2032年每区块的回报会低于1，到那时，比特币处于异常通货紧缩的状态。直到2140年，每区块回报的数字将无限接近于0。

另外，来自据区块链研究公司的消息，虽然目前已超过1785万枚比特币被开采，但是这其中有超过400万枚比特币处在丢失状态，占总供应量的20%以上。

Z点评：抱着投机心理想要挖矿的小伙伴可以省省了。

三星：6nm年内投入量产 5nm、4nm今年完成设计

据三星官方近日给出的时间表显示，三星将在下半年完成6nm量产，5nm和4nm在年内完成设计工作，明年上半年量产5nm。

三星技术路线图显示，不管是6nm还是5nm、4nm，都是在7nm工艺的基础上演化而来，要到3nm才会是全新设计。相比7nm，6nm功耗更低，面积更小，晶体管密度更高。



三星将在下半年完成6nm量产

作为三星最大的对手，台积电在7纳米工艺的竞争中拔得头筹。早在今年4月中旬，台积电就宣布正式推出6nm，据介绍，与7nm相比，它可将晶体管密度提高16%，将适用于中高端移动芯片、消费应用、人工智能、网络、5G、高性能计算。

同时，台积电也宣布5纳米EUV制程已开始试制，与7nm相比，5纳米EUV制程可将核心面积缩小45%，并且可使性能提高15%。

Z点评：随着技术的进步，人工智能、5G网络、高性能计算等领域将会发展得越来越快。

Galaxy Note 10、Note 10+视频：取消耳机端口

近日，据英国在线零售商MobileFun提前放出了Galaxy Note 10以及Galaxy Note 10+的上手视频。



Galaxy Note 10、Note 10+视频：取消耳机端口

不过这些并非来自三星的真机，而是来自于手机配件厂商Olixar打造的机模，基本上确认了三星2019年下半年旗舰的外观设计和新功能特性。



值得一提是，据放出的视频显示，三星在Galaxy Note 10系列上取消了3.5mm耳机端口。

Z点评：看来3.5mm耳机接口未来可能会消失在旗舰级手机上了。

苹果招聘信息透露其进一步打造AR/VR产品计划

近日，据外媒报道，苹果一直致力于打造增强实(AR)/虚拟现实(VR)产品，就在上周，不少报道和专利指出，从苹果的收购和招聘中可见一斑。



苹果招聘信息透露其进一步打造AR/VR产品计划

目前，这家位于库比蒂诺的巨头公司最近发布的AR/VR职位招聘信息表明，它可能会有进一步的AR/VR开发项目，而不仅仅只是通过现有的移动操作系统展开。

招聘技术开发小组的职位包括AR/VR演示布道员、产品经理(AR)、UI艺术家、AR应用开发员。虽然产品经理的位置可能迎合AR的范围较大，而像AR/VR演示布道员等职位则指向了苹果将可能发展相关产品。

Z点评：大家猜猜看，未来苹果是否会推出AR/VR设备呢？

索尼Xperia旗舰曝光：4K屏+骁龙855 Plus

援引自外媒消息，索尼移动将在今年的IFA大展上推出新一代Xperia旗舰，共三款机型，其中包括一款5G机型。



索尼Xperia旗舰曝光：4K屏+骁龙855 Plus

报道称，索尼新旗舰或将命名为Xperia 2，包括一款搭载6.5寸4K屏幕的5G手机，一款6.1英寸FHD+显示屏的机型，以及一款5.7英寸小屏机型。

其他配置上，索尼Xperia 2搭载高通骁龙855 Plus移动平台，最高配备8GB内存。还将采用全新的1200万像素1/1.7寸的感光元件，它是一款内建2G DRAM的全新镜头，不出意外索尼Xperia 2将搭载三镜头系统。

此外，外媒还称，除了旗舰机型外索尼还会推出一款中端机型，或命名为Xperia 20。报道称它搭载高通骁龙710移动平台，预计会采用1200万AI双摄。

Z点评：5G时代，各家手机厂商都追得很紧。

全球视频类App吸金排行：YouTube第一 快手第二

App市场研究公司Sensor Tower今日发布调研报告称，第二季度全球视频类App中，消费者在YouTube中开支最高，为1.38亿美元，快手排第二，抖音第三，YouTube第二季度营收同比增长220%，1.38亿美元中有70%来自美国，7%来自日本。



第二季度消费者在YouTube中开支为1.38亿美元

Sensor Tower在报告中声明：“我们的营收数据来自2018年4月1日至2019年6月30日期间的全球App Store和Google Play应用商店的消费者开支，不包括来自第三方Android商店的应用收入。”

此前Sensor Tower曾发布报告称，上半年App Store和Google Play中用户在移动应用和游戏程序上的支出总计为397亿美元，其中消费者在App Store中开支为255亿美元，在Google Play中开支为142亿美元。

Z点评：看来短视频的势头依旧很猛。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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