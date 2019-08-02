中关村在线消息：近日，据英国在线零售商MobileFun提前放出了Galaxy Note 10以及Galaxy Note 10+的上手视频。







Galaxy Note 10、Note 10+视频：取消耳机端口

不过这些并非来自三星的真机，而是来自于手机配件厂商Olixar打造的机模，基本上确认了三星2019年下半年旗舰的外观设计和新功能特性。



首先在外观设计上和Galaxy Note 9最大的差别在于取消了3.5mm耳机端口。根据测量显示Galaxy Note 10的屏幕只有6.3英寸，而Note 10+为6.8英寸。

前后摄像头的位置均进行了调整，前置打孔摄像头挪到了屏幕中间的位置，后置摄像头挪到了手机左侧垂直排列。

Galaxy Note 10将会装备6.3英寸Infinity-O AMOLED屏幕，在处理器上会选择高通骁龙855+或者自家基于7nm工艺的Exynos 9825，8GB+256GB组合，1200万像素广角+1600万像素超广角+1200万长焦三摄方案，支持45W快充，15W PowerShare，25W充电的3600mAh容量电池，UFS 3.0，带“Air Actions”手势的S Pen。

Galaxy Note 10+将会装备6.8英寸Infinity-O AMOLED屏幕，高通骁龙855+或者自家基于7nm工艺的Exynos 9825处理器，1200万像素广角+1600万像素超广角+1200万长焦+DepthVison ToF传感器，支持45W快充，15W PowerShare，25W充电的4300mAh容量电池，UFS 3.0，带“Air Actions”手势的S Pen。

在规格上美国、中国等市场将会装备高通骁龙855+处理器，而在其他国家和地区会推出三星自家的Exynos 9825处理器。

在摄像头上会装备1200万像素主摄、1600万像素超广角和1200万长焦镜头，此外Note 10+还会装备DepthVison ToF传感器。主摄像头可以在f / 1.5，f / 1.8或f / 2.4三个光圈尺寸上调整。

S Pen最新谣传该手写笔具备“Air Gestures”功能，能够让用户在不接触屏幕的情况下控制和导航手机。

目前三星已经包含了一些软件功能，可以检测S Pen之前是否悬停在屏幕上。对于白银Note 10，S Pen将是蓝色的。

（文中图片来自视频截图）

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