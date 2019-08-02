中关村在线消息：据彭博社周四报道：在争夺技术领先地位的竞争中，中国正押注于全球最大5G移动通信网络的建设。







在5G技术竞争中 中国已领先美国

据德勤咨询驻英国TMT行业研究负责人保罗·李表示：“5G是重塑行业的基础和催化剂。成为先行者的根本好处在于，你可以在此基础上建立商业模式，并将其出口到其他国家。



中国最大的公司已经在5G专利方面建立了领先地位。全球最大的电信设备商华为是这方面的领先者。而根据柏林专利信息平台IPlytics的数据，中兴排名第三。



中国的运营商在基站建设方面的成本也要更低。艾迪森·李估计，这些基站在中国的单价可能只有3万美元左右，而在发达市场平均售价可能达到6.5万美元。

中国的两大运营商已表示，它们只会租赁设备，因此每台基站每年的预付现金开支可以降低到6500美元左右。

德勤咨询估计，在美国，5G网络建设是企业自己的事。在土建和5G建设许可方面，美国运营商支付的费用至少将达到中国运营商的5倍。

根据美国的数据，中国已经部署了约35万个支持5G的基站，大约是美国的近10倍。

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