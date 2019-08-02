中关村在线消息：据悉在谷歌今日更新的官方博文中，介绍到Android官方文件管理应用Files在近日的版本升级中能够更好的离线播放音乐和视频文件。







安卓官方文件管理器 新增本地媒体控件功能

新的控件允许允许对多媒体文件执行跳过至下一首、快进和快退操作。此外在博文中还表示Files即将引入Dark主题，并计划在Android Q正式版中为所有核心应用提供系统级Dark模式。



虽然离线播放控件相对来说是一个非常小的功能改进，而且在Play Store上也存在很多比Files更优秀的多媒体控件，不过伴随着流媒体内容逐渐迁移至云端，消费者对于本地播放的要求已经大大减少，专用的多媒体播放器对于用户来说是没有必要的。

Files能够在用户需要的时候提供稳定的播放能力，虽然YouTube Music等APP均能播放本地音乐，但用户在使用Files的时候不需要在APP之间进行跳转使用。

另外，除了宣布新功能，Google还宣布了Files的全球使用率情况。公司表示目前Files的全球用户数量超过了1亿，使用内置的空间节省功能每秒中释放了8GB的存储空间。Google表示未来几天还有几项新功能会登陆Files。

（文中图片来自互官博）

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