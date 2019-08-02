中关村在线消息：近日据外媒报道，苹果一直致力于打造增强实(AR)/虚拟现实(VR)产品，就在上周，不少报道和专利指出，从苹果的收购和招聘中可见一斑。



苹果招聘信息透露其进一步打造AR/VR产品计划

目前，这家位于库比蒂诺的巨头公司最近发布的AR/VR职位招聘信息表明，它可能会有进一步的AR/VR开发项目，而不仅仅只是通过现有的移动操作系统展开。

招聘技术开发小组的职位包括AR/VR演示布道员、产品经理(AR)、UI艺术家、AR应用开发员。虽然产品经理的位置可能迎合AR的范围较大，而像AR/VR演示布道员等职位则指向了苹果将可能发展相关产品。

这一消息跟最近有关这家公司将搁置其消费级AR耳机的传言相矛盾，但在许多人看来放弃一项日益流行的技术是不明智的选择。

随微软和Oculus等竞争对手在AR/VR产品上的投入翻倍，人们有理由认为，苹果也打算打造一款引人注目的设备进入该市场。按照苹果以往的风格，它可能希望建立一个强大的软件和应用生态系统以此来支持其在未来AR/VR领域推出的产品。

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