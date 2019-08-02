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    早报：HTC将发旗舰手机 10.2寸苹果iPad曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    “不限量套餐“会不会是一阵风？这还要看运营商的态度。

    电信回应取消不限量套餐：拟推出新款畅享套餐

    早报
    电信回应取消不限量套餐

    中国电信最近下发了一份《关于调整电信畅享套餐的通知》，根据通知内容，中国电信要求各省公司即日起，开始切换达量降速版畅享套餐，并最晚于8月31日前切换完毕，集团将于2019年9月1日起全面停售达量降速版畅享套餐，省内B类达量降速版套餐也须同步停售。

    此通知发布之后，被外界解读为“不限量套餐走向终结”，对此中国电信已经做出官方回应，称计划推出取消达量降速规则的畅享套餐，并提供了更加优惠的套外资费（低至3元/GB），让用户放心使用。此套餐新老用户皆可办理。

    此外，中国电信还表示，关于5G的产品还在积极准备，目前中国电信已经发布了5G的体验计划，包括100G的超大流量包等内容。

    下面一则消息来自宝可梦公司，最近它改名了。

    宝可梦公司宣布改名：Logo同步更新

    早报
    宝可梦公司宣布改名

    宝可梦公司官方微博消息称，The Pokémon Company（总公司：东京都港区六本木，代表取缔役社长：石原恒和）自2019年8月1日（星期四）起，将逐步变更“精灵宝可梦”的名称为“宝可梦”。同时，也制作发布了“宝可梦”的标记设计。

    下面一则消息来自三星。

    三星芯片代工计划曝光：4nm/5nm/6nm都有

    早报
    三星芯片代工计划曝光

    三星使用7nm LPP制造工艺生产芯片，日前有消息称，三星有望在2019年下半年采用其精制的6nm LPP技术开始批量生产芯片。此外，三星还表示将推出其首款5nm LPE SoC，并且将在未来几个月内完成其4nm LPE工艺的开发。

    三星称，其合同生产部门对使用10nm LPP和8nm LPP技术制造的移动SoC以及使用14 nmLPx和10nm LPP工艺制造的移动、HPC、汽车和网络产品的需求强劲。总的来说，三星芯片工厂使用其领先的FinFET工艺技术生产大量优质产品。

    今年晚些时候，三星将使用6nm LPP工艺生产芯片，相比于7nm LPP，6nm LPP能够带来提供10%的晶体管密度提升以及更低的功耗。

    下面一则消息来自HTC，现在HTC决定重新开拓南亚市场

    外媒：HTC计划推出旗舰手机，重返印度市场

    早报
    HTC计划推出旗舰手机

    据91mobiles报道，台湾智能手机制造商HTC计划在8月份推出新智能手机，重新进入印度智能手机市场。据了解，该公司的南亚市场负责人、印度市场负责人Faisal Siddiqui于2018年辞职，不久HTC就在印度结束了手机业务；HTC U11是退出印度手机市场前推出的最后一款旗舰智能手机。

    消息来源表示HTC将通过inone销售自家的智能手机。此外，知情人士对印度报业表示，HTC正准备重返印度市场，并计划在未来几天推出新的旗舰系列。据了解，在2017年HTC在印度高端手机市场的份额不到1%，总份额也不到2%。

    下面消息来自苹果，iPad即将迎来更新。

    台媒：10.2英寸苹果iPad秋季发布，取代9.7英寸

    早报
    台媒：10.2英寸苹果iPad秋季发布

    苹果将在今年晚些时候推出一款新的10.2英寸iPad，以取代入门级9.7英寸iPad。台媒《电子时报》报道称，这款平板电脑将在“第三季度末”发布。

    如果消息准确的话，这个时间框架意味着10.2英寸iPad将在9月底发布，这意味着该设备可能会在苹果在9月举行的活动上与新iPhone一起发布。

    iPad通常在10月份发布，包括2012年至2014年和2018年。然而，苹果也曾在2015年9月的发布会上发布了iPad Pro和iPad mini 4，而没有举办当年10月的发布会。

    看了排行榜才知道，中国APP吸金能力超强。

    全球最吸金视频App排行：快手、抖音前三

    早报
    全球最吸金视频App排行：快手、抖音前三

    Sensor Tower给出的报告显示，今年第二季度，全球消费者在YouTube App上的开支为1.38亿美元，成为全球“最吸金”的图片及视频应用。排在该类别App收入第二位的是腾讯公司支持的快手，第三名同样来自中国，即TikTok。

    奇怪的是，2018年所有软件类别中收入最高的应用Netflix，此次并未被列入”图片和视频类“App中。Sensor Tower的数据还显示，YouTube也并不是Google Play中收入最多的视频应用，排在首位的是17 LiveAF，而YouTube未能跻身前十。

    下面消息来自贝索斯，最近首富疯狂套现18亿美元股票。

    贝索斯过去3天狂抛18亿美元亚马逊股票 创历史纪录

    早报
    贝索斯过去3天狂抛18亿美元亚马逊股票

    亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在刚刚过去的三天内抛售了价值18亿美元的亚马逊股票。文件显示，贝索斯在7月29日至7月31日期间出售了90多万股亚马逊股票，当时亚马逊的股价约为每股1900美元。按照周三的收盘价计算，贝索斯目前的净资产为1150亿美元。

    贝索斯上一次出售亚马逊股票是2018年10月。周三提交的这份文件还显示，贝索斯已将25%的亚马逊股票分给前妻麦肯齐（MacKenzie），约1970万股。

    下面一则消息来自iPhone，而且还是一个小福利。

    今日起，苹果iPhone老用户可申请退还北京市政交通一卡通开卡费

    早报
    苹果iPhone老用户可申请退还北京市政交通一卡通开卡费

    今日起，苹果iPhone手机开通北京市政交通一卡通正式免收“可退服务费”。同时，老用户也可申请退还开卡费。苹果iPhone 6或更新机型，以及Apple Watch Series 1或更新机型用户均可在线免费开通北京市政交通一卡通。用户可通过北京市政交通一卡通App或苹果手机钱包App进行操作。

    继7月3日安卓手机取消北京市政交通一卡通开卡费后，苹果手机也不再收取20元可退服务费。今年早些时候，北京市交通委将“取消手机一卡通开卡费”列为重点工作之一。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7234307.html report 4335 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。“不限量套餐“会不会是一阵风？这还要看运营商的态度。电信回应取消不限量套餐：拟推出新款畅享套餐电信回应取消不限量套餐中国电信最近下发了一份《关于调整电信畅享套餐的通知》，根据通知内容，中国电信要求各...
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