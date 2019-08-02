早报：HTC将发旗舰手机 10.2寸苹果iPad曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

“不限量套餐“会不会是一阵风？这还要看运营商的态度。

电信回应取消不限量套餐：拟推出新款畅享套餐



电信回应取消不限量套餐

中国电信最近下发了一份《关于调整电信畅享套餐的通知》，根据通知内容，中国电信要求各省公司即日起，开始切换达量降速版畅享套餐，并最晚于8月31日前切换完毕，集团将于2019年9月1日起全面停售达量降速版畅享套餐，省内B类达量降速版套餐也须同步停售。



此通知发布之后，被外界解读为“不限量套餐走向终结”，对此中国电信已经做出官方回应，称计划推出取消达量降速规则的畅享套餐，并提供了更加优惠的套外资费（低至3元/GB），让用户放心使用。此套餐新老用户皆可办理。

此外，中国电信还表示，关于5G的产品还在积极准备，目前中国电信已经发布了5G的体验计划，包括100G的超大流量包等内容。

下面一则消息来自宝可梦公司，最近它改名了。

宝可梦公司宣布改名：Logo同步更新



宝可梦公司宣布改名

宝可梦公司官方微博消息称，The Pokémon Company（总公司：东京都港区六本木，代表取缔役社长：石原恒和）自2019年8月1日（星期四）起，将逐步变更“精灵宝可梦”的名称为“宝可梦”。同时，也制作发布了“宝可梦”的标记设计。



下面一则消息来自三星。

三星芯片代工计划曝光：4nm/5nm/6nm都有



三星芯片代工计划曝光

三星使用7nm LPP制造工艺生产芯片，日前有消息称，三星有望在2019年下半年采用其精制的6nm LPP技术开始批量生产芯片。此外，三星还表示将推出其首款5nm LPE SoC，并且将在未来几个月内完成其4nm LPE工艺的开发。



三星称，其合同生产部门对使用10nm LPP和8nm LPP技术制造的移动SoC以及使用14 nmLPx和10nm LPP工艺制造的移动、HPC、汽车和网络产品的需求强劲。总的来说，三星芯片工厂使用其领先的FinFET工艺技术生产大量优质产品。

今年晚些时候，三星将使用6nm LPP工艺生产芯片，相比于7nm LPP，6nm LPP能够带来提供10%的晶体管密度提升以及更低的功耗。

下面一则消息来自HTC，现在HTC决定重新开拓南亚市场



HTC计划推出旗舰手机

据91mobiles报道，台湾智能手机制造商HTC计划在8月份推出新智能手机，重新进入印度智能手机市场。据了解，该公司的南亚市场负责人、印度市场负责人Faisal Siddiqui于2018年辞职，不久HTC就在印度结束了手机业务；HTC U11是退出印度手机市场前推出的最后一款旗舰智能手机。



消息来源表示HTC将通过inone销售自家的智能手机。此外，知情人士对印度报业表示，HTC正准备重返印度市场，并计划在未来几天推出新的旗舰系列。据了解，在2017年HTC在印度高端手机市场的份额不到1%，总份额也不到2%。

下面消息来自苹果，iPad即将迎来更新。

台媒：10.2英寸苹果iPad秋季发布，取代9.7英寸版



台媒：10.2英寸苹果iPad秋季发布

苹果将在今年晚些时候推出一款新的10.2英寸iPad，以取代入门级9.7英寸iPad。台媒《电子时报》报道称，这款平板电脑将在“第三季度末”发布。



如果消息准确的话，这个时间框架意味着10.2英寸iPad将在9月底发布，这意味着该设备可能会在苹果在9月举行的活动上与新iPhone一起发布。

iPad通常在10月份发布，包括2012年至2014年和2018年。然而，苹果也曾在2015年9月的发布会上发布了iPad Pro和iPad mini 4，而没有举办当年10月的发布会。

看了排行榜才知道，中国APP吸金能力超强。

全球最吸金视频App排行：快手、抖音前三



全球最吸金视频App排行：快手、抖音前三

Sensor Tower给出的报告显示，今年第二季度，全球消费者在YouTube App上的开支为1.38亿美元，成为全球“最吸金”的图片及视频应用。排在该类别App收入第二位的是腾讯公司支持的快手，第三名同样来自中国，即TikTok。



奇怪的是，2018年所有软件类别中收入最高的应用Netflix，此次并未被列入”图片和视频类“App中。Sensor Tower的数据还显示，YouTube也并不是Google Play中收入最多的视频应用，排在首位的是17 LiveAF，而YouTube未能跻身前十。

下面消息来自贝索斯，最近首富疯狂套现18亿美元股票。

贝索斯过去3天狂抛18亿美元亚马逊股票 创历史纪录



贝索斯过去3天狂抛18亿美元亚马逊股票

亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在刚刚过去的三天内抛售了价值18亿美元的亚马逊股票。文件显示，贝索斯在7月29日至7月31日期间出售了90多万股亚马逊股票，当时亚马逊的股价约为每股1900美元。按照周三的收盘价计算，贝索斯目前的净资产为1150亿美元。



贝索斯上一次出售亚马逊股票是2018年10月。周三提交的这份文件还显示，贝索斯已将25%的亚马逊股票分给前妻麦肯齐（MacKenzie），约1970万股。

下面一则消息来自iPhone，而且还是一个小福利。

今日起，苹果iPhone老用户可申请退还北京市政交通一卡通开卡费



苹果iPhone老用户可申请退还北京市政交通一卡通开卡费

今日起，苹果iPhone手机开通北京市政交通一卡通正式免收“可退服务费”。同时，老用户也可申请退还开卡费。苹果iPhone 6或更新机型，以及Apple Watch Series 1或更新机型用户均可在线免费开通北京市政交通一卡通。用户可通过北京市政交通一卡通App或苹果手机钱包App进行操作。



继7月3日安卓手机取消北京市政交通一卡通开卡费后，苹果手机也不再收取20元可退服务费。今年早些时候，北京市交通委将“取消手机一卡通开卡费”列为重点工作之一。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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