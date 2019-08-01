中关村在线消息：今日高通公司正式对外公布了2019财年第三季度财报。在随后的分析师电话会议上，高通管理层简单介绍了高通全球5G进展。其中高通CEO史蒂夫·莫伦科夫表示，5G转折点将在2020年第一季度出现。



高通莫伦科夫：5G转折点2020年Q1出现

在谈及全球5G部署时，高通方面称5G网络部署的速度比4G更快。预计在首个5G商用服务发布之后的12个月内，将有超过20家运营商推出5G服务，超过20家OEM厂商发布5G终端。

对于中国在5G方面的部署，高通则指出到今年年底，中国运营商预计将在全国部署约10万个5G基站，这个数字相当于一家规模较大的美国无线运营商的整个网络规模。

针对高通自身5G进展方面的问题。高通方面称，在过去三个月中，基于Qualcomm 5G解决方案的终端设计数量翻了一番。目前，高通是唯一一家能够提供从调制解调器到天线的完整的端到端5G解决方案的厂商。

史蒂夫·莫伦科夫表示：“目前，我们是唯一一家提供跨6GHz以下和毫米波频段的系统级5G解决方案的芯片厂商。这对于支持5G全球部署至关重要。”同时莫伦科夫还透露：“在产品层面，在过去三个月中，基于高通5G解决方案的终端设计数量翻了一番。目前，超过150款采用高通5G解决方案的5G终端已经发布或正在设计中。”

根据高通第三财季数据显示，其营收为96亿美元，比去年同期的56亿美元增长73%；净利润为21亿美元，比去年同期的12亿美元增长79%，相比之下上一财季为7亿美元。高通第三财季调整后每股收益超出华尔街分析师预期。

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