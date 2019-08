ChinaJoy 2019提前探馆 这些看点不容错过

ChinaJoy 2019大展即将于8月2日至5日在中国上海新国际博览中心(SNIEC)举行。距离开展前一天,ZOL编辑提前来到展馆为各位玩家们搜罗一下,今年的ChinaJoy究竟有哪些好玩东西。

多益网络









多益网络今年所在展馆为N2馆,展台还在搭建之中,展出的游戏包括《神武3》《梦想世界》以及《传送门骑士》等游戏作品。

完美世界











完美世界今年所在展馆为N2馆。说到完美世界,DOTA2和CSGO想必一定是他们的热门项目。除此之外,《梦幻新诛仙》、神雕侠侣2》、《新笑傲江湖》、《完美世界》和《梦间集》等游戏也将成为玩家们关注的焦点。

巨人网络









完美世界今年所在展馆为N2馆。今年是巨人网络三十周年的生日,他们的参展主题也将围绕这三十年来巨人网络游戏的变化来展开,其中包括《征途2手游》、《球球大作战》以及《帕斯卡契约》等游戏。

网易游戏

















网易游戏今年所在展馆为N3馆。暴雪依旧是他们的主力推广产品。《魔兽世界》、《守望先锋》、《炉石传说》以及《风暴英雄》想必都会吸引众多玩家驻足。除了暴雪之外,网易自家也有《梦幻西游》这样的拳头产品展出。

腾讯游戏















腾讯游戏今年所在展馆为N4馆。毫无疑问,国行Nintendo Switch的发布吸引了大部分玩家的眼球。不过,腾讯今年并非只有Switch,《和平精英》与《王者荣耀》等大量火爆全国的游戏依旧会让腾讯成为最令人瞩目的焦点。

索尼互动娱乐





索尼互动娱乐今年所在展馆为N5馆。在今天下午,索尼举办了“无索不玩”线上发布会。在这场发布会上,索尼介绍了今年即将发布与参展ChinaJoy的游戏。其中,PlayStation中国公开了一个H5小应用,玩家可以了解PS中国在CJ期间的各种展台资讯和活动,另外还可以预约《死亡搁浅》的剧院观影和《最终幻想7 重制版》等游戏的现场试玩。

惠普





惠普今年所在展馆为E2馆。惠普今年的展台最惹眼的产品,莫过于这个非常有意思的脑力扫描仪。具体是什么,ZOL明天就将为各位揭晓。



三星





三星今年所在展馆为E5馆。他们今年的主力是存储相关产品,三星SSD的速度究竟如何,各位也可以到三星展台一探究竟。

努比亚







努比亚今年所在展馆为E4馆。他们的重点只有一个,那就是刚刚发布不久的努比亚红魔3游戏手机。除此之外,和平精英第一主播不求人、RNG、XQ、GK等知名战队都将亲临努比亚红魔展台与粉丝见面互动。

头号玩咖







头号玩咖今年所在展馆为E5馆。他们也将大空间VR密室逃脱带到了ChinJoy到现场,届时玩家们将体验到不一样的密室逃脱。

联想





联想今年所在展馆为E2馆。联想主要的空间都留给了拯救者,想必到时候也会有很多惊喜等待玩家们。

NVIDIA&ZOL









NVIDIA 今年携手中关村在线共同打造以“RTX. IT'S ON · 学出位 玩出色”为主题的联合展台。在ChinaJoy 现场体验多款GeForce RTX 平台PC。GeForce RTX 平台集实时光线追踪、人工智能和可编程着色技术于一身,致力打造全新的游戏体验方式,让玩家全面体会到 RTX. IT'S ON. 带来的魅力。

提前了解信息,心中不乱

来自ChinaJoy官方提供的数据显示,今年BTOC互动娱乐展示区是面向公众开放的综合性数字娱乐主题展示区,展出面积高达13万平米,汇集千余款全球顶级游戏大作、数字娱乐及智能娱乐软硬件产品,来自中外近300家数字娱乐企业参展,5000余台游戏体验机及数字娱乐和智能娱乐软硬件。

根据ChinaJoy官方提供数据,预计展会四天入场总人数将达到35万人次,所以说到时候早起去展馆可以避开人流,这个很重要。

