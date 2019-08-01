天猫魔屏NEX限量首发 三明治中空设计匠心首创

中关村在线消息：8月1日，天猫魔屏年中新品NEX首发，首批500台，尝鲜价为2599元。这是天猫魔屏家族继2018年1月首款单品发售以来的第五款产品，并且仅用一年多的时间，天猫魔屏就覆盖了高中低端全线品类，成为发展最为迅速且最受年轻用户喜爱的智能投影仪品牌之一。



天猫魔屏NEX

本次推出的新品天猫魔屏NEX开创了智能投影仪中空设计的先河，并在业界首次将高强度聚碳酸酯材料以弧度弯曲的工艺应用于产品外壳，规矩中见流动。在NEX上，天猫魔屏还与阿里巴巴人工智能实验室联合研发，启用五星金耳朵团队调校出金牌音质，加上硬核1080P物理分辨率，从里到外，NEX都堪称匠心之作。目前首批500台已抢购一空。

首创流动性工艺裹住极致光影

据天猫魔屏设计团队介绍，NEX外观上透出的极简、纯粹、几何与流动感是当下智能投影仪产品设计中极为独特的。灵感来自于一张纸被风吹起后形成的弯折曲线，二维变成三维，静态变成流动。

为了将这样的灵感应用在NEX上，设计团队选用了聚碳酸酯材料，通过液态高温成型工艺，将材料变成高强度高韧度的固态片材，一体成型，从正面延续到背面，既规矩又流动。不仅如此，还同时采用纳米涂层覆膜，增加了整体立体质感，从而让触感更有分量。



天猫魔屏NEX

中空设计开先河 打造最强散热最静投影仪

中空设计是天猫魔屏NEX的一大亮点，创新性的将投影仪产品中常规的横向堆叠改为纵向堆叠，元器件、声学、散热呈三明治式结构。这一首开先河的设计更有利于空气的流动，为散热留出空间。不仅如此，散热孔的设计也采用了下沉式，孔边缘增加了倒角和风口扩散角度，从而使散热效果更强。

智能投影仪因为长时间开机运行，通常会出现因散热不畅而跑焦失焦，甚至系统运行卡顿不流畅，影响观看体验。天猫魔屏NEX的三明治式中空设计完美解决了投影仪长期困扰的散热问题。智能散热系统更因采用磁悬浮轴承超静音风扇、卡诺循环铜导热管散热设计，即使在0.5米近距离强散热下，噪音仍然在30分贝以下，是目前市面上同类产品的一半。



五星金耳朵调校

五星金耳朵调校 金牌音质高透亮

为全面升级视听体验，天猫魔屏NEX联合阿里巴巴人工智能实验室在音质表现力上更进一阶。阿里巴巴人工智能实验室中的声学实验室是BAT中唯一的独立声学实验室。团队成员来自哈曼、飞利浦、楼氏、瑞声等国际一线声学品牌,多位电声工程师获得金耳朵认证。天猫魔屏NEX的调音、声学验证等的修正均由声学实验室团队负责。



除了专业团队和金耳朵保驾护航，天猫魔屏NEX在声学材料上选用了双全频环绕立体声扬声器+双大面积无源辐射器+大容积声学腔体，双倍震撼，双倍满足。低音澎湃、中音饱满、高音透亮，带来拳拳到肉的沉浸式音效体验。

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