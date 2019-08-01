晚报：三星Note10/10+5G版均获3C认证 疑似魅族16s Pro来了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星Note10/10+5G版均获3C认证 双5G将至





前段时间，有消息称三星Galaxy Note 10+5G版已经获得了国内的3C认证。近日，中国质量认证中心官网显示，三星Galaxy Note的5G版本也已经通过了3C认证，看来这次三星将会采取双5G的策略。

根据3C认证数据显示，三星Galaxy Note 10系列5G版本的充电功率将与普通版采用相同的策略，其中Galaxy Note 10机型将支持最高25W的快充规格，而Galaxy Note 10+则会搭载功率高达45W的快充。

Z点评：三星这次对中国市场可以说相当积极了，有可能会与全球版同步。

澳大利亚爆发大规模反5G游行 称5G将玷污土地





近日，澳大利亚就出现了大规模的反5G游行，抗议者称5G技术将会对人类造成伤害，会严重为威胁到人类的安全。他们表示坚决反对在澳大利亚推广应用5G技术，并称这是对澳大利亚土地的一种技术玷污。目前这个反5G团体已经拥有超过4000名成员。

Z点评：果然傻X是不分国界的，哪里都有这种人。

疑似魅族16s Pro通过认证 或在本月正式亮相





据国内知名数码爆料人@数码闲聊站最新消息，近日魅族旗下有两款新机通过了中国无线电核准认证，设备型号分别为M928Q、M973Q，其中一款或为魅族高端旗舰新机16s Pro。

Z点评：魅族确实该发点新机刷一刷存在感了。

字节跳动回应开发搜索引擎 目前已在今日头条上线





字节跳动方面表示，目前这款搜索引擎已经在“今日头条”APP中上线试营，用户可以通过今日头条上面的搜索框进行试用。官方称这款全网搜索引擎将是今日头条“信息创造价值”理念的延伸。不过，目前字节跳动暂未透露关于这款产品的具体计划。

Z点评：搜索引擎这块肥肉引起注意并不算是意外。

中兴天机Axon10 Pro正式推送安卓Q尝鲜版





今日，中兴手机系统官微@中兴MiFavorUI 宣布正式向用户推送安卓Q尝鲜版系统。Android Q是谷歌在5月8日的I/O开发者大会上正式推出的最新版安卓系统，其针对大屏设备进行了体验上的优化，同时改进了ART机制，可以大幅提升应用的加载速度和运行效率，使Android应用整体的流畅度以及稳定性进一步提升。

Z点评：测试版系统升级需谨慎。

iPhone用户明日起可免费开通北京交通一卡通





北京市交通委官微@交通北京正式宣布，明天起将全面实现手机免费开通北京市政交通一卡通，苹果手机也可享受免费开通手机交通卡。

据了解，在iPhone 6及其后续机型都可支持开通NFC一卡通，而且除了iPhone之外，Apple Watch设备用户也同样可以享受免费在线开通一卡通。用户通过北京市政交通一卡通App或苹果手机钱包App都可进行开卡操作。

Z点评：iPhone这算是慢的了，安卓机型之前就已经支持了。

前波音737 MAX工程师：从不让家人乘坐该机型





据CCTV-2财经频道报道，近日有一位曾在波音工作了30年的高级工程师亚当·迪克森表示，虽然自己曾亲自参与了737 MAX系列客机的设计工作，但从不会让家人乘坐该机型。

据迪克森透露，波音公示对产品研发成本控制的十分苛刻，波音737 MAX机型在设计的过程中曾面临这严重的资金不足问题。为此设计人员承受着巨大的压力，通过“谎言”来避免美国联邦航空局更加复杂、严格的检测和审查。

Z点评：这是对乘客的极度不负责，特朗普甚至还要求其他国家解禁737 MAX。

联想：年底将推出具有全天电池续航力的5G电脑





近日有消息称，联想正与英特尔、高通合作推出支持全天续航的5G笔记本电脑，上市时间为今年12月份。此前联想联合高通发布了搭载骁龙8cx的全球首款5G笔记本电脑Project Limitless。

Z点评：全天续航将是一项重大突破，对追求续航性能的用户来说极具吸引力。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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