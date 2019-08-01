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    Google研发AI新产品：可帮助语言障碍患者交流

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：全球有数百万言语障碍患者，如中风、渐冻人症、帕金逊症患者。他们与人沟通存在障碍。Google正在研发新产品，希望利用人工智能（AI），协助言语障碍患者克服沟通障碍。

    Google AI产品经理表示，为了解决言语障碍问题，团队正利用AI提高电脑理解各种语音模式的能力，例如语音障碍。通过更具包容性的语音识别或动态识别，例如手势、眨眼等，让言语障碍患者可以更容易与其他人沟通。

    Google研发AI新产品：可帮助语言障碍患者交流
    Google希望利用人工智能协助言语障碍患者克服沟通障碍

    Google软件会将录制的语音样本，转换成频谱图。除了改善语音识别，团队还会培训AI检测声音或手势，例如向Google Home发送命令。协助严重残疾且不会说话的人，能够与人沟通，甚至能够自行开灯、发短信、播音乐等。

    另外，现在全球有超过4 .6亿听障人士，预计在2055年将会增至9亿，他们因丧失听力而难与他人沟通。Google AI 产品经理指出，Google为听障人士设计的Live Transcribe ，可通过语音辨识，让系统能实时将语音转换成文字，让用家更容易掌握实时对话，更积极参与对话。

    目前Live Transcribe 应用程式支持70种语言，让听障人士将语音实时转换成文字，帮助沟通。系统也可辨认40 多种音效如婴儿哭声、响号。

    （本文图片源自网络）

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