三星Note 10绿色版曝光 是要集齐一套彩虹吗？

中关村在线消息：三星将在8月8日正式发布Galaxy Note10系列新机，随着发布会的日益临近，近日已经有好几款该系列的不同配色的渲染图被曝光。刚刚，又有媒体曝光了Note10的一款蓝绿渐变配色。



网曝三星Galaxy Note10全新渐变配色

从图片来看，这款全新的配色采用了一种以绿色为主色调，并逐渐向蓝色渐变的效果，这与三星以往推出过的方案完全不同，并且隐藏在机身内部S-Pen也采用了同样的绿色效果，整体看上去带来一种十分清凉的感觉。



日前刚刚曝光的米白色和珊瑚色

综合目前已知的消息，三星Galaxy Note10系列的机身配色已经达到5种，其中包括黑色、米白色、珊瑚色、蓝绿渐变色以及一款类似于极光色的渐变配色。

根据此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。



三星Note 10+还拥有黑色和渐变色机身

核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

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