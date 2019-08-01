三星Galaxy A10s海报曝光 6.2寸水滴屏+4000mAh电池

中关村在线消息：三星于今年年初在印度发布了入门级新机Galaxy A10。前段时间有外媒曝光了一款该机升级版——Galaxy A10s。近日该机的宣传海报也被曝光，或将在近期发布。



网曝三星Galaxy A10s宣传海报

从海报上的信息来看，三星Galaxy A10s正面将采用一块6.2英寸的Infinity-V显示屏，机身内置4000mAh容量电池，并且将搭载一款主频为2.0 GHz处理器，虽然海报并没有显示具体的芯片型号，但是根据此前的爆料显示，这款芯片就是联发科的Helio P22八核处理器。



三星Galaxy A10s或将在近期发布

拍照方面，三星Galaxy A10s采用后置双摄方案，规格分别为1300万像素主摄+一颗200万像素辅助镜头，其中主摄的光圈为F1.8。而前置相机将采用一颗800万像素的摄像头。

其他方面，三星Galaxy A10s还将配备3GB+32GB存储组合，并支持TF卡扩展。机身整体长度为157mm，宽度为75.8mm。支持两张SIM卡，2.4GHz单频WiFi ，并内置Android 9.0操作系统。

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