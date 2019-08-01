澳大利亚爆发大规模反5G游行 称5G将玷污土地

中关村在线消息：今年，全球各个国家都在努力发展5G网络的建设，包括我国在内的多个国家都已开启了5G的商用，但是却有许多群众对5G提出质疑，他们觉得5G的速率过高会对人体造成很大的辐射伤害。



手机信号的辐射不会对人体造成伤害

近日，澳大利亚就出现了大规模的反5G游行，抗议者称5G技术将会对人类造成伤害，会严重为威胁到人类的安全。他们表示坚决反对在澳大利亚推广应用5G技术，并称这是对澳大利亚土地的一种技术玷污。目前这个反5G团体已经拥有超过4000名成员。



澳大利亚出现大规模反5G游行

其实各个国家的群众都曾对5G的安全心存疑虑，包括我国。前段时间中国联通研究院院长张云勇还公开对这一问题进行了科普，张云勇表示虽然5G的功率会比4G大很多，但是5G对人体的辐射是完全符合国际电联规定的。



专家称不必过于担心5G的辐射问题

张云勇补充称，手机信号对人的辐射主要来源两个部分，远端基站和近端手机。基站对人体造成的辐射甚至还比不上家中的微波炉。而手机端的辐射跟信号息息相关，手机信号越好，其与基站通信的功率就越小。就是说其实基站建得越多，信号越好，手机对人的影响越小。

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