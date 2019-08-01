滴滴与英国石油成立合资公司 建设新能源车充电桩站

中关村在线消息：8月1日，滴滴宣布与英国石油联手成立合资公司，共同在中国建设新能源汽车充电桩站，为车主提供便捷的充电服务。

公开信息显示，英国石油已投资英国最大的电动车充电公司Chargemaster、以色列超快速充电电池公司StoreDot、移动充电公司Freewire Technologies等充电领域的大型企业。

目前，英国石油已在广州建设首个充电桩站小桔充电平台，并开始试运营。



滴滴宣布与英国石油联手成立合资公司

对于本次合作，英国石油下游业务首席执行官Tufan Erginbilgic表示：“中国是世界最大的新能源车市场，在商业模式的创新与规模化应用方面，提供了巨大的机遇，因此我们认为这是应对这个快速变化市场的绝佳合作。此举有助于BP进一步在全球拓展高级移动出行业务，从而促进能源转型、为低碳世界开发解决方案。”

程维则表示，双方将充分发挥各自优势，共同完善充电网络建设，推动中国新能源汽车普及和发展，为车主提供更好的用车服务。

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