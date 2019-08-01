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    诺基亚手机诺基亚 6.2（6GB/128GB/全网通）

    诺基亚两款三摄新机通过FCC认证 即将亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有外媒曝光了诺基亚6.2诺基亚7.2两款后置三摄新机 ，并表示诺基亚将在8月份正式推出这两款手机。据外媒最新报道，这两款新机目前已通过FCC认证，将于本月正式亮相。

    诺基亚6.2/7.2通过FCC认证，或于本月推出
    诺基亚两款新机已通过FCC认证

    据了解，诺基亚7.2正面采用了水滴屏设计，在手机的背部，背部的相机模组采用了一种圆形的“浴霸”设计，由三个摄像头和一个闪光灯组成。据之前爆料，三个摄像头为超广角+主摄+景深的组合，主摄像头采用了4800万像素镜头，并拥有蔡司的镜头认证。

    诺基亚7.2渲染图曝光 水滴屏+后置三摄
    诺基亚7.2渲染图

    配置方面，诺基亚7.2搭载了高通骁龙660处理器，屏幕分辨率为2340×1080，屏幕像素密度为410ppi，内置一块3500mAh电池，运行Android 9操作系统。机身底部使用了USB Type-c接口，并在顶部保留了3.5mm耳机孔，机身左侧似乎还搭载了一颗独立的AI按键。

    诺基亚6.2/7.2通过FCC认证，或于本月推出
    诺基亚6.2渲染图

    而诺基亚6.2相比7.2定位稍低，其正面采用了一块6英寸AMOLED打孔屏，前摄开孔位于屏幕左上角，摄像头规格为1300万像素。后置相机采用了居中竖直排列的三摄模组，规格分别为2000万像素+800万像素+500万像素，同样拥有蔡司认证。

    核心配置方面，诺基亚6.2搭载了高通骁龙660处理器，配备最高6GB+64GB的存储组合，屏幕分辨率为2280×1080，内置一块3300mAh电池，运行Android 9操作系统。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚两款三摄新机通过FCC认证 即将亮相http://news.zol.com.cn/723/7233538.html

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