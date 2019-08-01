Windows 10系统新功能曝光：将支持在线重装

中关村在线消息：据外媒曝光，微软已着手开发在线下载和重装系统的功能。该功能将支持用户在联网的情况下通过微软下载安装包进行安装。这种方式将适用于系统出现故障无法启动或恢复时。如果用户本身有下载镜像文件也可以选择离线安装。在整个安装过程中，无需制作启动盘或刻录光盘。



微软已着手开发在线下载和重装系统的功能

目前重装系统需要依靠媒体创建工具或从其他途径下载镜像包再手动操作。这种方式虽然本身不难，但对于初级用户来说还是有一定难度的。而且，如果用户只有一台设备的话，挂掉之后也无法制作系统盘。其实在线重装功能在macOS 操作系统已经支持，这个功能还是比较实用的。如果微软能够推出类似功能，应该会受到用户的欢迎。

此外，在即将推出的Windows 10 20H1快速预览版Build 18950中，已出现云端下载重装、恢复数据功能。该功能被称为“高级启动选项”，可以在此处以安全模式启动Windows或进行Windows修复。

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