vivo Z5首发开箱上手 给你三点购买理由

vivo Z5在本周正式发布，这款手机惊人的性价比着实让小编看懵了，有这些先进功能的手机居然会这么便宜！我们也是拿到了这款手机的真机，下面给大家带来开箱，再说说为什么说vivo Z5性价比如此之高。









vivo Z5的包装盒非常简约，并突出了强劲续航的特点，这个我们在后面会详细说到。





将主要的配件取出来，可以说vivo Z5的包装体现了环保的理念，并没有多余的部分，手机本体、USB数据线、电源就够了主体。

















vivo Z5的正面采用的是一块2340*1080分辨率Super AMOLED屏幕，水滴全面屏设计，屏占比达到了90%。

机身周围采用了简约的设计风格，背面则是延续了vivo在色彩美学设计，通过纳米级浸染电镀工艺，当在光线角度变化时会有相当绚丽的色彩表现。





最后上一张全家福，最右侧的透明保护壳也是手机中赠送的，就在包装盒中，因此也不用消费者自己再花钱不买了。

下面我们聊聊正题，为什么说vivo Z5是一款极具性价比的手机呢？其关键就在它最重要的三大特性中，而这三大特性往往只有在4000元左右的机型中才能看见。

首先就是后置4800万像素摄像头，而且还是三摄。具体配置上，主摄像头像素高达4800万，搭配800万像素120°广角镜头和一个景深镜头。这样的超高配置在千元级别的手机上出现本身就已经是一个意外了。





显然vivo Z5还不止这些，屏下指纹识别技术是今年刚刚被应用的技术，几乎都只被用在旗舰级手机上。但现在vivo Z5也用上了这项技术，vivo Z5支持屏下指纹识别，感应区域提升100%，动态范围扩大30%，这太不可思议了！





最后，vivo Z5的电池容量高达4500mAh，保证强劲的续航能力，如此大容量的电池，甚至连旗舰机型都很少看到。

说了那么多，集合了这么多最新的旗舰级技术，那么vivo Z5到底卖多少钱呢？答案是1598元！你没有看错，这就是vivo Z5超强性价比的由来，拥有如此多高端技术的vivo Z5只要1598元，相信看到这里不少人都惊讶了。

如果你想要一部同时拥有4800万后置三摄、屏下指纹识别和超强续航的手机，又不想因此而花上4 5千的话，vivo Z5就是你最好的选择。

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