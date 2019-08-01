抖音加强暑期内容安全管理 保护青少年健康

中关村在线消息：近期，国内一些视频平台为保障少年群体健康成长，纷纷推出并青少年模式，引导青少年群体更合理地使用互联网。今日，抖音官方发布公告展示了针对暑期内青少年内容安全专项的进展。



抖音在今年三月推出保护青少年的向日葵计划

抖音官方表示，为了保障暑假期间未成年人使用安全，营造健康有序的网络环境，通过近一月回查，清理涉嫌内容低俗视频3011个、下架话题209个，并处理包括婉儿想被打针、猫耳酱、哆V1397203419、一条不闲的咸鱼、皮皮龙一手视频等2029个问题账号。此外，集中对涉军类违规账号进行处理，共处置账号2178个。



抖音青少年模式会展示健康积极的内容

抖音补充称，在今年3月正式升级了青少年模式，在原有功能基础上，用户在推荐首页将只能浏览由抖音青少年内容团队精选出的短视频，主要内容包含课程教育、知识、绘画、摄影、人文科普等内容，兼顾了青少年模式的安全性、丰富性、有用性及趣味性，受到用户的青睐。

并且将持续不断通过完善技术、人工运维等多项措施严厉打击违规行为，致力于为用户提供积极、美好、绿色、健康的内容生态环境。另外，抖音还邀请广大用户成为社会监督员，在发现平台上的违规账号及内容后，及时进行举报（举报邮箱：jubao@douyin.com）。

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