iPhone用户明日起可免费开通北京交通一卡通

中关村在线消息：上个月，北京市交通委宣布将全面取消手机端交通一卡通的开卡费用，当日安卓机就已支持免费开卡，但iPhone用户却迟迟未能享受到这项福利。



明日起苹果设备将支持免费开通北京一卡通

今日，北京市交通委官微@交通北京正式宣布，明天起将全面实现手机免费开通北京市政交通一卡通，苹果手机也可享受免费开通手机交通卡。自此，北京市公共交通的NFC移动支付已进入“零门槛”阶段。同时，北京也是全国第一个全面取消手机一卡通开卡费的城市。



北京市政交通一卡通

据了解，在iPhone 6及其后续机型都可支持开通NFC一卡通，而且除了iPhone之外，Apple Watch设备用户也同样可以享受免费在线开通一卡通。用户通过北京市政交通一卡通App或苹果手机钱包App都可进行开卡操作。

另外，北京市交通委还表示，随着移动互联网的逐渐发展，未来还将继续推进互联网新技术与传统交通业的深度融合，为市民打造多模式、一体化、全覆盖、高品质的智慧公共交通出行体系。

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