中关村在线消息：字节跳动（今日头条母公司）今日通过“字节跳动招聘”公众号，对外公开了布局搜索引擎的动作，表示字节跳动已建立搜索部门，搜索团队正在全力打造出一个理想的搜索中台架构。



今日头条瞄准百度铁饭碗 上万台机器已在运作

根据今日头条公开的招聘广告介绍，目前搜索部门已经汇聚了来自公司推荐/广告/AILab团队的技术精英，还有来自Google、Bing、360搜索团队的搜索技术骨干。

搜索团队还涵盖了字节跳动的推荐、广告、IR、NLP、CV等技术，而这都将是今日头条、抖音、西瓜、火山、懂车帝等多款App强有力的“幕后支持者”。

对此今日头条方面表示：“这些技术的应用和交叉，让我们有更多机会突破传统搜索引擎的天花板，提升用户体验。”

不过目前，该项目还未上线，但今日头条方面表示已运作上万台机器。

根据早前，今日头条布局搜索业务已久。今年3月，就有报道称今日头条母公司字节跳动正在加速进入搜索领域，前360搜索产品负责人吴凯已于2018年底加入字节跳动，担任搜索业务的负责人。当时，字节跳动的回应是搜索已经上线，这是今日头条“信息创造价值”理念的延伸。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今日头条瞄准百度铁饭碗 上万台机器已在运作http://news.zol.com.cn/723/7233405.html