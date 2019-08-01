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    OPPO手机OPPO K3（6GB/64GB/全网通）

    OPPO K3新版本今日开售 升降前摄+骁龙710

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，OPPO官微正式公布K3机型电波蓝全新配色，该版今天上午10点正式开卖。据悉，K系列是OPPO旗下主打性价比的千元机产品。

    OPPO K3新版本今日开售 升降前摄+骁龙710
    OPPO K3电波蓝版今日首销

    OPPO K3电波蓝版虽然从命名来看好像是一款蓝色的配色，但是根据OPPO官方图片显示，这款配色的却是一种以绿色为主色调的蓝绿渐变色彩，其采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身。除了新配色外，OPPO K3还拥有晨曦白，秘境黑，星云紫三种配色。

    OPPO K3新版本今日开售 升降前摄+骁龙710
    OPPO K3电波蓝版采用蓝绿渐变设计

    配置方面，OPPO K3电波蓝版与其他版本保持一致，正面采用一块采用6.5英寸无刘海全景屏，同时支持类DC调光功能。前置摄像头采用升降式1600万AI智慧美颜摄像头，官方称OPPO K3的升降式结构支持20万+次升降。

    OPPO K3新版本今日开售 升降前摄+骁龙710
    OPPO K3前置相机为升降方案

    核心配置方面，该机搭载高通骁龙710 AIE移动平台，提供6GB+64GB和8GB+128GB两种存储组合，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，内置3765mAh容量电池，支持VOOC3.0闪充，支持第六代屏幕指纹技术。

    价格方面，OPPO K3电波蓝版售价为6GB+64GB版1499元，8GB+128GB版1899元，此前预定过的用户还可享受立减100元的活动价。

    （本文图片来自网络）

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