前波音737 MAX工程师：从不让家人乘坐该机型

中关村在线消息：据CCTV-2财经频道报道，近日有一位曾在波音工作了30年的高级工程师亚当·迪克森表示，虽然自己曾亲自参与了737 MAX系列客机的设计工作，但从不会让家人乘坐该机型。



前工程师曝波音737 MAX机型设计时偷工减料

据迪克森透露，波音公示对产品研发成本控制的十分苛刻，波音737 MAX机型在设计的过程中曾面临这严重的资金不足问题。为此设计人员承受着巨大的压力，通过“谎言”来避免美国联邦航空局更加复杂、严格的检测和审查。

而对于这名前工程师的爆料，波音公司的一位发言人予以否认并称称，波音737 MAX机型在设计时并没有偷工减料，而且该系列机型也是在完全准备好之后开始交付使用的。





波音公司将影响美国第二季度GDP

据此前报道，波音公司因737 MAX机型已经导致整体市值蒸发超过200亿美元。华尔街日报报道显示，737 MAX客机和波音公司这一系列事件已经波及了美国经济，经济学家称波音公司将会影响到美国第二季度的GDP数据。

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