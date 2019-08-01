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    前波音737 MAX工程师：从不让家人乘坐该机型

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据CCTV-2财经频道报道，近日有一位曾在波音工作了30年的高级工程师亚当·迪克森表示，虽然自己曾亲自参与了737 MAX系列客机的设计工作，但从不会让家人乘坐该机型。

    前波音737 MAX工程师：从不让家人乘坐该机型
    前工程师曝波音737 MAX机型设计时偷工减料

    据迪克森透露，波音公示对产品研发成本控制的十分苛刻，波音737 MAX机型在设计的过程中曾面临这严重的资金不足问题。为此设计人员承受着巨大的压力，通过“谎言”来避免美国联邦航空局更加复杂、严格的检测和审查。

    而对于这名前工程师的爆料，波音公司的一位发言人予以否认并称称，波音737 MAX机型在设计时并没有偷工减料，而且该系列机型也是在完全准备好之后开始交付使用的。

    波音公司再遭重创：多家公司取消737Max航班
    波音公司将影响美国第二季度GDP

    据此前报道，波音公司因737 MAX机型已经导致整体市值蒸发超过200亿美元。华尔街日报报道显示，737 MAX客机和波音公司这一系列事件已经波及了美国经济，经济学家称波音公司将会影响到美国第二季度的GDP数据。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7233332.html report 799 中关村在线消息：据CCTV-2财经频道报道，近日有一位曾在波音工作了30年的高级工程师亚当·迪克森表示，虽然自己曾亲自参与了737 MAX系列客机的设计工作，但从不会让家人乘坐该机型。前工程师曝波音737 MAX机型设计时偷工减料据迪克森透露，波音公示对产品研发成本控制的...
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