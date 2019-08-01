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    三星GalaxyActive2有含Under Armour第三版本

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，三星 Watch Active 2 将有三个版本。除了已知的蓝牙 / Wi-Fi 和 LTE 版本，还有一款挂上 Under Armour 品牌的版本。

    三星GalaxyActive2有含Under Armour第三版本
    三星GalaxyActive2有含Under Armour第三版本

    近期，据知名爆料人 Evan Blass 晒出了传说中的 Under Armour 版 Watch Active 2 的渲染图。

    Under Armour 版 Watch Active 2 智能手表将至少有黑色和灰色两种表带搭配。早前有传闻称，它将整合 mapmyrun、并提供为期半年的免费服务。

    对于那些喜欢无额外负重去跑步和自由锻炼的人们来说，Under Armour 版本只支持普通的蓝牙，而不支持 LTE 蜂窝网络。

    尽管 Galaxy Watch Active 2 支持心电图（ECG）功能，但它要等到 FDA 批准通过后，才再 2020 年的某个时候启用。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星GalaxyActive2有含Under Armour第三版本http://news.zol.com.cn/723/7233261.html

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