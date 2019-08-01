中关村在线消息：近日据外媒News.com.au报道，一名患有癫痫症的澳大利亚妇女因为Apple Watch Series 4上的跌倒检测和紧急SOS功能而幸存下来。











AppleWatch神奇功能立功：挽救澳一女子生命

据悉，生活在悉尼的凯特·唐纳德两个月前独自在家时候癫痫发作，幸运的是Apple Watch的跌倒功能和紧急SOS功能向她的丈夫Ben发送了求救信息。



由于当时Ben正在外面，因此他首先联系了邻居，随后由联系了在附近且知道房子密码的两个人赶往现场，最终及时的将唐纳德送到了医院进行了抢救。

当Kate被送往医院时，Ben能够通过Apple Watch的GPS功能及时了解妻子的所在位置。

最后该女子在住院4天之后康复。基本上所有智能手表都有紧急SOS功能，但是只有Apple Watch Series 4具备跌倒测试。

在检测到跌倒之后如果患者没有移动超过1分钟就会自动发出紧急SOS，联系预设的紧急联系人从而尽可能的挽救生命。

跌倒检测功能在默认情况下是处于关闭状态的，不过可以在iOS Watch应用程序中打开，默认情况下对于年龄列为65岁或以上的人启用。

（文中图片来自互联网）

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