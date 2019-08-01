macOS Catalina 10.15第5开发者测试版本发布

中关村在线消息：近日，苹果公司今天推出了macOS Catalina 10.15的第5个开发者测试版本，距离上个测试版相隔两周时间。



macOS Catalina 10.15第5个开发者测试版本发布

用户可以通过“系统偏好设置”中的“软件更新”方式下载新的macOS Catalina测试版。和所有Beta版本一样，macOS Catalina目前不推荐安装在主力设备上，毕竟目前仍处于开发阶段且含有BUG。

Beta测试者在安装macOS Catalina Beta 5之前，推荐使用Time Machine进行备份，并且不要将其安装在主力设备中，毕竟测试版并不稳定，而且通常会有很多的错误。

macOS Catalina 移除了 iTunes 应用，并将其拆分为音乐、播客和 TV 三款 App。音乐和播客 app 已经启用，而 TV app 将在今年晚些时候 Apple TV+ 服务启动后可用。

通过全新的“催化剂”项目，苹果帮助并鼓励开发者将其出色的 iPad 应用移植到 Mac 平台。因此，通过 macOS Catalina，用户将可以在 Mac 上畅享更多心爱的 iPad app。

通过 Sidecar 功能，用户还可以将 iPad 作为 Mac 的第二个显示屏，从而扩展 Mac 的工作空间。Sidecar 功能还支持 Apple Pencil，比如你可以在 iPad 上用 Apple Pencil 操作 Mac 上的 illustrator app 进行创作。

macOS Catalina 还将带来大量新功能，比如经过全新设计的照片 app、提醒事项 app 和备忘录 app 以及更加快速的 Safari 浏览器。macOS Catalina 将会在今年秋天正式发布，发布前应该还会有 2 ~ 3 个测试版更新。

（文中图片来自互联网）

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