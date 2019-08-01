    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星昨晚正式发布新一代旗舰级平板电脑——Galaxy Tab S6。该机搭载了骁龙855旗舰处理器，并且是全球首款配备屏下指纹的平板设备。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6正式发布

    据了解，三星Galaxy Tab S6正面采用10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10。并搭载了由AKG专业调教的四扬声器，支持杜比Atmos，可以提供一个十分出色的影音体验。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6支持反向无线充电

    核心配置方面，三星Galaxy Tab S6搭载了高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合，支持最高1TB的TF卡扩展，机身内置Android 9系统，拥有7040mAh的电池，并且支持反向无线充电，可以将S-Pen手写笔贴在背部的凹槽进行无线充电。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6支持DeX功能

    其他方面，三星Galaxy Tab S6配备了后置1300万像素+123度广角镜头的三摄组合，这也是首款拥有超广角摄像头的平板设备，而前置相机则为800万像素，可以进行自拍和视频通话。该机还采用了USB Type-C接口，并支持三星的DeX功能，配合键盘保护壳，即可变身为办公电脑。

    三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000
    三星Galaxy Tab S6拥有三款配色

    价格方面，三星Galaxy Tab S6的WIFI版6GB+128GB存储售价为649美元（约合人民币4466元），8GB+256GB存储售价为729美元（约合人民币5018元）。机身提供山灰色、云蓝色和玫瑰红色三种颜色可选，将于9月6日正式发售，而LTE版本将在晚些时候上市。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000http://news.zol.com.cn/723/7233165.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7233165.html report 1151 中关村在线消息：三星昨晚正式发布新一代旗舰级平板电脑——Galaxy Tab S6。该机搭载了骁龙855旗舰处理器，并且是全球首款配备屏下指纹的平板设备。三星Galaxy Tab S6正式发布据了解，三星Galaxy Tab S6正面采用10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×16...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品