三星Galaxy TAB S6平板正式发布 售价超4000

中关村在线消息：三星昨晚正式发布新一代旗舰级平板电脑——Galaxy Tab S6。该机搭载了骁龙855旗舰处理器，并且是全球首款配备屏下指纹的平板设备。



三星Galaxy Tab S6正式发布

据了解，三星Galaxy Tab S6正面采用10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10。并搭载了由AKG专业调教的四扬声器，支持杜比Atmos，可以提供一个十分出色的影音体验。



三星Galaxy Tab S6支持反向无线充电

核心配置方面，三星Galaxy Tab S6搭载了高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合，支持最高1TB的TF卡扩展，机身内置Android 9系统，拥有7040mAh的电池，并且支持反向无线充电，可以将S-Pen手写笔贴在背部的凹槽进行无线充电。



三星Galaxy Tab S6支持DeX功能

其他方面，三星Galaxy Tab S6配备了后置1300万像素+123度广角镜头的三摄组合，这也是首款拥有超广角摄像头的平板设备，而前置相机则为800万像素，可以进行自拍和视频通话。该机还采用了USB Type-C接口，并支持三星的DeX功能，配合键盘保护壳，即可变身为办公电脑。



三星Galaxy Tab S6拥有三款配色

价格方面，三星Galaxy Tab S6的WIFI版6GB+128GB存储售价为649美元（约合人民币4466元），8GB+256GB存储售价为729美元（约合人民币5018元）。机身提供山灰色、云蓝色和玫瑰红色三种颜色可选，将于9月6日正式发售，而LTE版本将在晚些时候上市。

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