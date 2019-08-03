ZOL与NVIDIA携手亮相ChinaJoy2019 助推数字娱乐产业升级

ChinaJoy 2019大展火热开幕，本届ChinaJoy以“数字新娱乐 科技新生活”为主题，整体规模达到15个展馆、共计17万平方米，官方预计展会四天入场总人数将达35万人次。



ChinaJoy 2019大展火热开幕

同时为庆祝建国70周年，今年ChinaJoy还设立了“数字内容成果展示区”，全景呈现以新科技为动力的数字娱乐产业发展盛况，并进一步打通行业壁垒，实现跨界联动，持续推动数字娱乐产业繁荣发展。

ChinaJoy如今已走过16个年头，其本身已经成为超级IP，借此影响力本届ChinaJoy期间，还举办了“上海电竞周”活动，全面助推上海打造“全球电竞之都”的战略。

作为全球最新数字娱乐产品及前沿技术的重要展示舞台的ChinaJoy，今年必将为广大玩家与消费者带来全新的数字娱乐互动体验。同样为ChinaJoy重要参与者的ZOL与NVIDIA，则在今年的ChinaJoy上展开深度合作，共同探索数字娱乐产业发展新趋势。



ZOL与NVIDIA携手亮相ChinaJoy2019

ZOL与NVIDIA紧密联动 全面展示NVIDIA技术优势

NVIDIA联合ZOL打造了以"RTX IT'S ON · 学出位 玩出色"为主题的480平米联合展台，并划分为“RTX IT'S ON帧能赢”、“NVIDIA STUDIO 创作不限速”、“RTX畅流直播”、“AR/VR Ready”四大区域。



NVIDIA电竞主舞台GeForce RTX主机阵列

在“RTX IT'S ON帧能赢”展区，通过结合《堡垒之夜》、《APEX 英雄》和《战地Ⅴ》等当下热门游戏，打造沉浸式用户体验，让游戏玩家充分感受GeForce RTX SuperTM、GeForce RTX 20、GeForce GTX 16系列显卡、笔记本等终端产品的硬实力。

在“NVIDIA STUDIO 创作不限速”展区，主要迎合当前如设计师、摄影师、视频UP主、Vlog拍客这一内容创作细分市场。通过展示NVIDIA Studio PC和全新RTX Studio笔记本电脑。为内容创作用户提供更加广阔和便捷的设计工具，以及带来全新的便捷创作理念。

在“RTX畅流直播”展区，NVIDIA带来了全新RTX主播机。其全新 RTX 硬件编码器提升 15% 的编码效率，带来相比 CPU x264 Fast 编码更好的图像质量。不仅如此NVIDIA RTX GPU 已针对 OBS、XSplit、虎牙与斗鱼直播客户端推出最新优化，可将直播性能损耗最高降低 50%，让主播轻松兼顾高性能游戏和高画质推流。



GeForce RTX显卡全系列产品展示墙

在“AR/VR Ready”展区，NVIDIA展示了最新的AR/VR设备，其搭载的是GeForce RTX平台，玩家可以到感受NVIDIA+人工智能技术带来的未来娱乐新体验。

通过技术和产品展示的形式，NVIDIA让广大数字娱乐爱好者近距离了解和体验到了数字娱乐最新产品。可以说在ChinaJoy2019大展上NVIDIA展台无论从专业性上、技术展示领先程度上以及跟生态合作伙伴的配合上都做到了极致。

“RTX畅流直播”展区人气火爆

更重要的是，现在游戏和硬件产品已不仅仅是种娱乐，更附加了社交以及商业化细分属性。在不断拓展的游戏用户群体中，NVIDIA凭借自身先进的计算技术、AI技术，以及强大生态伙伴优势，使之拥有了更广泛的用户基础。

全域传播，打通客户与用户间的沟通壁垒

ZOL深耕科技领域20年，致力于为全网提供专业的科技资讯内容并提供专业、创新、全域的整合营销解决方案。此次ZOL携手NVIDIA开展ChinaJoy深度合作，形成“黄金三角”即“流量+内容+社交”的传播方式。



NVIDIA电竞主舞台前人头攒动

在ChinaJoy大展期间，ZOL 通过与NVIDIA游戏生态伙伴的紧密联动，并结合自身完善的合作搜索体系、广泛的聚合阅读平台、以及一线视频网络媒介，覆盖了全网65%以上的科技用户，为NVIDIA与广泛用户之间架起沟通桥梁，并与NVIDIA一起发现和开拓更多市场机会。

ZOL作为中国第一科技垂直媒体，经连续四年独家承办中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）和国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）的官方奖项——黑金娱乐硬件奖。该奖项设立目的是鼓励科技及娱乐硬件产品的创新和突破。

作为黑金娱乐硬件唯一官方授权评奖媒体的ZOL，在这四年间见证了娱乐硬件产业正在从性能为王、到注重专业、再到体验优先的行业发展趋势。

本届ChinaJoy上ZOL与NVIDIA的合作正是这一发展趋势的重要体现。即5G、AI等新技术新应用的成熟带来了颠覆性体验机会，ZOL通过自身专业性与传播能力让更多用户接触到这种颠覆性的体验。

最后用户又把对新技术的期待通过ZOL传达到上游厂商，由此打通上游厂商与用户之间的沟通壁垒，实现对娱乐硬件产业的推动。同时ZOL与厂商在娱乐硬件产业中也将会寻找到新机会。



ZOL与NVIDIA展区人气火爆

ChinaJoy已走过16个年头。当前的ChinaJoy已经不是简单地技术和产品展示平台，它已经成为展现我国数字娱乐产业的重要窗口，并致力于从多角度、多维度、多领域讨论全球数字娱乐产业发展的新趋势。

在ChinaJoy现场NVIDIA展台主持人与众玩家热情互动

ZOL作为中国第一科技垂直媒体与NVIDIA这一全球领先AI及视觉计算公司，在ChinaJoy 2019上开展深度合作，是ZOL强大内容服务能力、营销服务能力与NVIDIA和生态伙伴之间的一次强强联合。双方合作也为探索数字娱乐产业发展新趋势，以及助推数字娱乐产业升级上开辟了全新路径。

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