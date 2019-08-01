高通公布三季度财报：营收96亿美元 苹果和解费占48%

中关村在线消息：8月1日凌晨，高通公布了2019年第三季度财报。财报显示，高通第三季度总营收为96亿美元，相比去年同期增长73%。去除一次性收益后，总营收为49亿美元，比去年同期下降13%。净利润为21亿美元，与去年同期的12亿美元相比增长79%

值得注意的是，在高通96亿美元营收中，有近48%（45亿至47亿美元）来自于苹果达成和解后获得的专利收入。去除这部分收入，高通销售额为48.9亿美元，低于分析师预估的50.9亿美元。



与苹果达成和解后，高通股价收涨23%

此前高通与苹果曾针对许可授权收费在多国相互发起50余起诉讼。达成和解后，根据和解协议，苹果向高通支付一笔款项。受达成和解消息影响，4月17日当天，高通股价收涨23%。高通预计从与苹果的和解中获得45亿至47亿美元专利费用。

高通CEO Steve Mollenkopf称，在4G设备需求增长放缓、市场准备过渡到全球5G之时，实现了稳健季度业务增长。作为全球最大的智能手机芯片供货商，高通仍需面临在5G市场来临前市场持续疲软的环境。

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