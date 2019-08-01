三星Galaxy Watch Active2真机曝光 8月5日发布

中关村在线消息：据近日三星官方公布的消息，将会在8月5日正式发布新一代Galaxy Watch Active设备。日前，知名数码博主曝光了该机的真机图片。



网曝三星Galaxy Watch Active2真机

从图片来看，三星Galaxy Watch Active2与此前的传闻一致，外观方面基本延续前代产品的设计风格，并将会拥有40mm和44mm两种尺寸，并配备铝合金和不锈钢的表身，有蓝牙5.0和4GLTE两个版本，拥有麦克风和扬声器等硬件，支持自主的通话功能。内置Tizen OS系统和One UI界面，手表储存为4GB。



三星Galaxy Watch Active2延续了前代的设计

据此前爆料，三星将会为Galaxy Watch Active 2代配备一个可触控的表圈，用户通过这个表圈可以便捷的对设备的进行放大、缩小、控制音量、上下浏览页面以及点击确认等操作，可以补足一些因设备屏幕尺寸过小而造成的操作不便。



Galaxy Watch Active 2还支持心电图功能

另外，三星Galaxy Watch Active 2还将支持与Apple Watch Series 4类似的心电图功能和跌倒检测功能。能在用户心律失常时提供警报的功能，并在手表意识到用户不慎摔倒后没有及时应答的状况，设备自动拨打提前设置的急救电话并发送通知。

（本文图片来自网络）

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