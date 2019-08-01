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    三星手机三星 GALAXY Note 10 PLUS（全网通）

    三星Galaxy Note 10+再爆新配色 米白纯色

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，有媒体曝光了三星Galaxy Note10将推出一款类似珊瑚色的全新配色。今日，又有一款全新的Note10系列的新配色被曝光。

    三星Galaxy Note 10+再爆新配色 米白纯色
    三星新增Note10+的米白色与Note10的珊瑚色

    渲染图显示，这款新配色将会应用在Galaxy Note10+机型上，机身整体采用了一种类似米白色的颜色，这种白色与三星之前推出的白色略有不同，虽然整体色彩比较暗淡，但却给人一种大气内敛的感觉，并且十分纯净。另外，三星还将S-Pen也做成了也与之对应的配色。

    三星Galaxy Note 10+再爆新配色 米白纯色
    三星为这两款配色的S-Pen配备了相同的颜色

    根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面的屏幕尺寸为6.8英寸，屏幕分辨率为3040*1440。核心搭载高通骁龙855+处理器，内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充，运行最新版One UI系统。

    三星Galaxy Note 10系列价格曝光：顶配或超万元
    三星Note 10+还拥有黑色和渐变色机身

    拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

    （本文图片来自网络）

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