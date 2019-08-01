中兴王翔：7nm 5G芯片下半年发 明年5G手机价格接近4G

中关村在线消息：近日有媒体采访了中兴通讯高级副总裁、首席战略官，就5G领域，王翔站在中兴的立场上发表了一些观点。

王翔称，中兴在5G领域已投入8年时间，在3G时代就开启了5G计划，研发投入占比逐年上升，今后也会持续加大投入搞研发。5G定义了三个场景，第一个是速度快，第二个是可以更广域的接入互联网，第三个是超可靠、低延时。从目前来看，中国5G的厂家在全球已经排名前列。在4G的部署上，中国的4G网络也是全球4G中最成熟的。



中兴在5G领域已投入8年时间，在3G时代就开启了5G计划

关于5G手机价格偏高的问题，王翔称，5G手机与4G相比成本提高了很多，一是天线数量多了50%，二是芯片还未大规模量产，导致5G手机偏贵。在明年下半年，5G手机价格将会与现在的4G相近。

此外，王翔透露，中兴5G芯片已经发展到第三代产品，基于7纳米工艺，相关产品也将在下半年发布。据官方数据，截止今年6月底，中兴在全球获得25个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，与全球60多家运营商展开5G合作。

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