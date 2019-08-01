    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    三星手机三星 GALAXY Note 10（全网通）

    三星Galaxy Note10亮屏真机曝光 下巴极窄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星将于下周正式发布Galaxy Note 10系列新机，据知名数码爆料博主@冰宇宙消息，近日三星Galaxy Note 10真机在韩国的一家体育馆内现身，并提供了该机的亮屏照片。

    三星Galaxy Note10亮屏真机曝光 下巴极窄
    三星Note10真机下巴极窄

    从真机照片来看，三星Galaxy Note 10系列延续了之前S10系列的打孔屏方案，前摄开孔居中放置。屏幕依然采用的双曲面屏的设计，屏占比极高，此外该机还采用了超窄下巴边框设计，有望超过iPhone X系列机型。

    三星Galaxy Note10亮屏真机曝光 下巴极窄
    三星Note10前摄改为居中放置

    另外，根据之前的爆料消息来看，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。

    三星Galaxy Note 10官方渲染图首曝：边框极窄
    三星Galaxy Note 10+渲染图

    核心配置方面，该系列将搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy Note10亮屏真机曝光 下巴极窄http://news.zol.com.cn/723/7233122.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7233122.html report 939 中关村在线消息：三星将于下周正式发布Galaxy Note 10系列新机，据知名数码爆料博主@冰宇宙消息，近日三星Galaxy Note 10真机在韩国的一家体育馆内现身，并提供了该机的亮屏照片。三星Note10真机下巴极窄从真机照片来看，三星Galaxy Note 10系列延续了之前S10系列的打孔...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：三星Note10亮屏真机曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    三星 GALAXY Note 10相关文章

    三星Note 10发布会时间知晓 这些亮点值得期待三星Note 10系列价格曝光 最低配售价超七千三星GALAXY Note 10发布时间确定 8月8日敬请期待三星Note 10售价曝光：9月底开卖售价或7600元起

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品