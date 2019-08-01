三星Galaxy Note10亮屏真机曝光 下巴极窄

中关村在线消息：三星将于下周正式发布Galaxy Note 10系列新机，据知名数码爆料博主@冰宇宙消息，近日三星Galaxy Note 10真机在韩国的一家体育馆内现身，并提供了该机的亮屏照片。



三星Note10真机下巴极窄

从真机照片来看，三星Galaxy Note 10系列延续了之前S10系列的打孔屏方案，前摄开孔居中放置。屏幕依然采用的双曲面屏的设计，屏占比极高，此外该机还采用了超窄下巴边框设计，有望超过iPhone X系列机型。



三星Note10前摄改为居中放置

另外，根据之前的爆料消息来看，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。



三星Galaxy Note 10+渲染图

核心配置方面，该系列将搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

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