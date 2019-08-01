早报：华为Mate30爆新料 小红书深夜回应下架

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果由于业绩和展望大超华尔街预期，因此在股价一路攀升，同时苹果市值再度突破万亿美元。

苹果开盘股价大涨：涨幅一度近6%，市值突破1万亿美元



苹果开盘股价大涨：涨幅一度近6%，市值突破1万亿美元

今天苹果公司股价开盘大涨，开盘价为216.35美元，随后一路攀升。苹果股价开盘最高报221.29美元，涨幅达5.99%。受此影响，苹果市值超过1万亿美元大关。在前一交易日，苹果股价收于208.78美元。



苹果公司今天发布了2019财年第三财季业绩。报告显示，苹果公司第三财季净营收为538.09亿美元，比去年同期的532.65亿美元增长1%；净利润为100.44亿美元，比去年同期的115.19亿美元下降13%。其中，第三财季大中华区净营收为91.57亿美元，比去年同期的95.51亿美元下降4%。

下面来看一则硬件新闻，华为Mate 30系列又有新料曝光。

华为Mate 30系列相机更多爆料：RYYB排列，f/1.4大光圈



华为Mate 30系列相机更多爆料

根据@RODENT950的消息，华为Mate 30系列的主摄为40MP 1/1.5”传感器，似乎采用了类似三星的可变光圈设计，最大 f/1.4，和P30一样采用RYYB像素排列，支持“电影镜头”特性。华为也在不久前注册了商标。



40MP 1/1.7" 传感器已然成为了120°广角摄像头，同样支持“电影镜头”特性。8MP的长焦端支持5倍光学变焦。目前，@RODENT950的消息尚没有得到证实，仅供大家参考。

看完了手机，再聊一下携号转网的事，现在正式确认该政策将在11月份推行。

11月底前实施！工信部就“携号转网”公开征求意见



工信部就“携号转网”公开征求意见

工信部发布《携号转网服务管理暂行办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，截止日期为2019年8月14日。



办法指出，用户办理携号转网服务，须先向当前签约的电信业务经营者查询号码是否满足携转条件。满足携转条件的，用户向携出方申请获得授权码，并到拟签约的电信业务经营者申请办理携入，办理完成后携入方为用户提供新的移动电话卡。

携号转网将促进运营商进一步改善服务。下面是共享单车新闻。

北京公布共享单车考核结果：9家中4家将退出或整改



北京公布共享单车考核结果

北京市交通委员会发布《关于互联网租赁自行车行业2019年上半年运营管理监督情况的公示》。根据公示，截至目前，在北京运营的互联网租赁自行车企业共9家，4家将主动退出运营或加快整改，上半年对其余5家运营企业的综合考评结果中，摩拜单车两季度排名第一。



根据公示，摩拜单车、ofo单车、小蓝单车、便利蜂单车和哈啰单车等5家企业的运营车辆纳入平台监督管理。北京市交通委员会会同区互联网租赁自行车管理部门和乡镇人民政府、街道办事处及第三方机构，依据目前企业接入平台的车辆动静态数据信息和各区现场核查情况，从车辆运行效率、停放秩序等方面，对各运营企业进行了考评，摩拜单车连续两个季度获得考核第一。

下面是微信朋友圈的新闻。

微信朋友圈广告推出限时推广模式，支持最短4小时广告在线投放



微信朋友圈广告推出限时推广模式

微信广告团队发文称，为提升广告投放灵活性，更好地满足广告主在特定时段的推广需求，朋友圈广告上线限时推广模式。



不同于常规曝光排期广告须投放12小时以上，新模式下，广告主能够设置投放起始时间（但不能跨自然天投放），支持最短在线4小时。目前所有朋友圈广告曝光排期购买方式所支持的广告形态均可使用限时推广模式进行投放。

微信广告团队还称，朋友圈广告限时推广模式适合新品发布会、综艺大剧宣传、直播、限时抢购等具有强时效性要求的投放，基于一些特殊的品牌营销诉求或创意，广告主有时也需要在指定时段投放广告。

微信商业化的路子还是真多。下面是小红书最新消息。

小红书深夜回应“下架”：启动整改 自查自纠



小红书深夜回应“下架”

就“App在各大商城下架”一事，小红书凌晨3点多在微博发布声明，称已对站内内容启动全面排查、整改，深入自查自纠，积极配合有关部门，促进互联网环境的优化与提升。



小红书凭借“种草”红极一时。根据官方最新披露数据，目前其拥有2.5亿用户数，MAU超过8500万，社区每日产生30亿次的图文、短视频内容曝光，其中70%的曝光出自于UGC内容。

下面消息来自Facebook，它也将进军硬件市场。

消息称Facebook将推类似机顶盒设备



Facebook将推类似机顶盒设备

根据The Information获取的文件及两名知情人士消息，Facebook的这款设备代号为“Catalina”，将使用Portal的视频通话技术，Portal是Facebook此前推出的带屏幕智能音箱设备。这款设备和Apple TV等机顶盒一样，将配备实体遥控，还会有视频流媒体服务。



目前Facebook正与Netflix、迪士尼、Hulu、HBO和亚马逊商谈，希望能将这些公司的视频流媒体服务引入新设备中。The Information称，目前还不清楚Facebook与这些媒体公司商谈的具体进展。

下面消息来自高通，其发布了最新财报

高通第三财季营收96亿美元 净利润同比增79%



高通第三财季营收96亿美元

高通今天发布了2019财年第三财季财报。报告显示，高通第三财季净利润为21亿美元，比去年同期的12亿美元增长79%；营收为96亿美元，比去年同期的56亿美元增长73%。高通第三财季调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但营收以及第四财季业绩均不及预期，导致其盘后股价大涨4%以上。



高通预计2019财年第四财季营收为43亿美元到51亿美元，比去年同期的58亿美元下降12%到26%，其中值为47亿美元，不及预期；每股摊薄收益为0.38美元到0.48美元，相比之下去年同期的每股摊薄亏损为为0.36美元。

下面消息来自手机市场，三星、华为、苹果为当前最大手机厂商。

IDC：第二季度全球智能手机出货量同比下降2.3%



二季度手机厂商出货量排名

三星在这个季度的全球智能手机出货市场上继续保持头名位置，总出货量达7550万部，与去年同期的7150万部相比增长5.5%；在整体市场上所占份额为22.7%，高于去年同期的21.0%。



华为排在第二位，该季度的全球智能手机出货量为5870万部，与去年同期的5420万部相比增长8.3%；在整体市场上所占份额为17.6%，高于去年同期的15.9%。

苹果公司屈居第三，第二季度总出货量为3380万部，与去年同期的4130万部相比大幅下降18.2%；在整体市场上所占份额为10.1%，低于去年同期的12.1%。

小米名列第四，总出货量为3230万部，与去年同期的3240万部相比小幅下降0.2%；在整体市场上所占份额为9.7%，高于去年同期的9.5%。

OPPO位居第五，第二季度总出货量为2950万部，与去年同期的2940万部相比增长0.3%；在整体市场上所占份额为8.9%，高于去年同期的8.6%。

最后一则消息来自三星Note10+。

疑似三星Galaxy Note 10+银色版曝光



三星Galaxy Note 10+银色版曝光

据Mysmartprice消息，三星Galaxy Note 10+银色版本（Silver）曝光。据了解，外观方面，三星Galaxy Note 10和Note 10+没有太大区别，两者都采用几乎无边框的全面屏设计，Galaxy Note 10+采用6.8英寸1440 x 3040像素AMOLED屏幕，比普通的Note 10更大。后者据称将使用一块6.3英寸1080 x 2280像素AMOLED屏幕。



Note 10+还将使用12 GB RAM和4300 mAh电池而不是Note 10采用的8 GB RAM和3500 mAh电池。

相机方面Note 10+和Note 10也有一些不同。据称三星Galaxy Note 10将采用2倍光学变焦的后置三摄，但Note 10+则将使用四摄，其第四枚摄像头将会是一枚ToF传感器，和三星Galaxy S10 5G类似。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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