vivo Z5发布：搭4800万AI三摄 1598元起

中关村在线消息：今日晚间，vivo召开发布会，正式发布了vivo Z5手机。该机售价1598元起，并在8月1日开启预售，8月6日正式开售。



vivo Z5手机三款配色

01 外观设计









vivo Z5正面采用了水滴全面屏设计，屏占比达到90%。机身周围采用了简约的设计风格。虽然该机仍旧保留了3.5mm耳机接孔，但是该机的整体开孔都做了收窄，让整机的视觉更加一体化。



背面则是延续了vivo在色彩美学设计，通过纳米级浸染电镀工艺，vivo Z5实现全新的竹林幻夜、极光幻境、全息幻彩三种配色，当在光线角度变化时会有相当绚丽的色彩表现。

02 硬件配置





vivo Z5采用2340*1080分辨率Super AMOLED屏幕，支持类DC调光，搭载主频为2.3GHz的骁龙712处理器。电池容量为4500mAh，还支持vivo的FlashCharge快充技术，功率为22.5W，官方称可30分钟充50%电量。





摄像头配置上，主摄像素高达4800万，搭配800万广角镜头和景深镜头，配合Remosaic的高清算法技术，即使放大数倍，依旧能够保证丰富的影像细节。

此外，景深镜头以及120°（广角矫正后视角大小为108°）的超广角镜头，在同样的拍摄角度下能带来更宽广的视野。





此外vivo Z5还支持屏下指纹，感应区域提升100%，动态范围扩大30%。不仅如此vivo还对Multi-Turbo加速技术进行更新，即vivo Z5搭载的Multi-Turbo技术新增ART++Turbo，应用冷启动速度提升25%，热启动速度提升5%。





除此之外，vivo产品经理还表示，未来Z系列将细分为Z和Zx两个产品线，覆盖性能、外观、续航和拍照的用户需求。目前vivo Z系列14个月销量已超1000万台。

03 价格和上时间





vivo Z5价格方面，共有四种选择：6GB+64GB售价1598元、6GB+128GB售价1898元、6GB+256GB售价1998元和8GB+128GB售价22298元。





vivo方面表示，vivo Z5将在8月1日开启预售，8月6日正式开售。

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