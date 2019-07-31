新款小米游戏本现身有品商城 售价最低7499元

中关村在线消息：今天小米笔记本官方微博正式对外宣布，小米笔记本新品即将于8月4日在上海ChinaJoy2019正式展出。随后有网友爆料该机已在有品商城现身，分为三档不同配置，售价7499元起。



新款小米游戏本现身有品商城

根据介绍页面显示，新款小米游戏本外观方面变化不大，依然采用正面无logo的设计，机身厚度也与上代的20.9mm相同，转轴为隐藏式设计、不锈钢材质，视觉一体性很强。

配置方面，该机依然采用15.6英寸窄边框屏幕，分辨率为1920×1080，刷新率为144Hz；屏占比达81%，NTSC色域为72%。配备有USB3.0接口、音频接口、HDMI2.0接口和读卡器插槽等。



新款小米游戏拥有更加强劲的性能和散热

核心配置方面，新款小米游戏本共分为三档配置，具体信息和售价如下：

一、i5-9300H处理器+GTX1660Ti显卡+8G内存+512GB SSD，售价为7499元。

二、i7-9750H处理器+GTX1660Ti显卡+16G内存+512GB SSD，售价为8599元。

三、i7-9750H处理器+RTX2060显卡+16G内存+512GB SSD，售价为8999元。

另外，根据此前小米笔记本官微发出的海报显示，这款新品将会主打速冷散热功能，并带给玩家强劲的体验。

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