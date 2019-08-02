每日精选：拒绝职业病 办公椅靠背预防腰酸背痛

很多疾病是我们老了之后才后知后觉的，比如长期久坐导致的腰酸，还有长期吹空调导致的老寒腿等！





预防大于治疗，防患于未然，所以大家在平时办公学习的时候要注意坐姿端正，办公时间太长要多出去走走，同时也要有一个人体工学的办公椅或者护腰枕。今天就为大家精选几款人体工学的办公椅和腰枕。



人体工学可升降头办公椅

办公椅新升级乳胶坐垫SGS认证乳胶，让你久坐不累。靠背贴合颈椎，舒缓背部，多种风格可选择。贴心弹性头枕可调节高度，大家可以根据自己的身高来进行调节。透气网布和透气乳胶让久坐更加舒适，不会闷热。椅身能旋转360°，巧妙应对各种环境。

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家用办公可放脚座椅

座椅有两种方式可调节，可躺也可以搁脚，对于有午休习惯的人很友好。适用于办公和家用，工学理念符合人体生理曲线，久坐也不会觉得疲劳。座椅后面采用T型杆增强靠背稳固度，不仅可以分散靠背所承受的力量，也可以增强支撑感。同时还附有脊椎枕和腰枕，为你的脊椎健康保驾护航。





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办公舒适简约靠背椅

可旋转升降办公椅轻巧舒适，棉麻面料舒适吸湿，抗撕裂网布耐用更具透气性。弧形仿生脊椎靠背能给予背部舒适的依靠感。多种颜色和款式可选择。







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办公腰枕

办公腰枕采用人体工程学设计，够高够舒适，腰背顺着靠垫弧线自然挺起，轻松护腰，而且还可以培养正确的坐姿，预防不良姿势，同时扶手加高设计，呵护脊椎，释压更有效，午睡时也能使用哦。







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办公护腰抱枕可拆卸

放松腰部压力，抱枕轻盈蓬松，高透气性，而且还易清洗易晾晒，真正保护你的腰部，防止久坐伤腰，抱枕内部放置毛毯，取出不影响护腰的使用，如果空调开的较低的话，可以用毛毯护住膝盖，预防老寒腿和感冒。





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(本文图片来自于网络）



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