晚报：iPhoneXR爆新配色 PSP3000官方维修停止

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Q2全球智能手机出货量 三星华为苹果居前三



Q2全球智能手机出货量来了

Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2019年Q2全球智能手机出货量年同比下降3%，为3.41亿部。全球智能手机出货量继续保持稳定。三星以22%的全球智能手机市场份额保持第一，华为出乎意料的占17%，而苹果以11%的市场份额排名第三。



Strategy Analytics总监隋倩表示，“2019年Q2全球智能手机出货量年同比下降3%，从2018年Q2的3.504亿部下降到2019年Q2的3.414亿部。全球智能手机市场规模再次年同比下降，但下降幅度和以前相比有所减少，这是一年多来智能手机市场的最佳表现。由于中国等主要市场需求相对增强，全球智能手机出货量进一步呈企稳迹象，今年下半年的前景正在改善。”

Z点评：三星、华为和苹果已经是智能手机时代绝对霸主，暂时无人能挑战。

新款iPhone XR再曝全新配色 类似蒂芙尼蓝



新款iPhone XR再曝全新配色 类似蒂芙尼蓝

自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和多彩的后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。而近日，有媒体曝光了一款iPhone XR二代的全新配色。



根据渲染图来看，这款iPhone XR 2的新配色与蒂芙尼蓝十分相似，整体视觉效果十分清爽、素雅，符合年轻群体的喜好。其实荣耀此前也推出过类似的颜色，就是荣耀9的知更鸟蓝版本。在色彩上来说知更鸟蓝和蒂芙尼蓝同属一个色系，只是明亮程度略有不同。

Z点评：现在苹果的创新只体现在换壳上。

黄章:魅族不是家族企业 当年和雷军合作并没完全拒绝



黄章:魅族不是家族企业

黄章近日在魅族社区中透露了一些近况，包括对网上对论魅族是家族企业的评论反应、魅族的股份还有当年与雷军合作细节等内容。



黄章称“魅族公司的架构都是公开的，整个高层架构中只有一个跟黄章创业多年的弟弟担任海外市场高管”。而对于魅族的股份，黄章表示个人曾分两次拿出约20亿股分给员工做激励，但由于政策原因员工持股大多通过成立有限公司持股，所以工商登记看不出来。

关于魅族与小米，黄章与雷军间的那段陈年往事，黄章作出解释“黄章谈及与雷军的合作，实际上雷军当初希望魅族作价10亿，雷军投30%。黄章并没有完全拒绝，但当黄章答应时，雷军已经决定做一个软件公司。期间雷军安排林斌和黎万强分别拜访黄章了解做手机情况和思路，而黄章一直都没有发觉他原来要做手手机。

Z点评：魅族现在急需要一款提气的产品。

索尼宣布9月30日停止对PSP3000和PS3高版维修服务







索尼宣布9月30日停止对PSP3000和PS3高版维修服务

索尼互娱今天发表公告称，索尼将于2019年9月30日终止对于PSP-3000掌机以及周边机器、PS3高版CECH-4200系列主机以及周边机器的维修服务。



PSP掌机自2004年12月发售，2008年推出高版PSP3000，到目前，索尼PSP掌机已经推出15年，维修服务停止声明宣告了PSP掌机时代彻底落幕。PS3高版CECH-4200系列主机于2013年发售，包含250GB和500GB版本，同样也将走完自己的历史进程。

Z点评：PSP和PS3时代已经落幕。

任天堂Switch Lite上架美亚开启预定：9月份发货



任天堂Switch Lite上架美亚开启预定

美国亚马逊上架了任天堂于近日发布的全新掌机Switch Lite，并开放预定。作为任天堂Switch的“精华版”，Switch Lite继承了Switch的大部分功能，而且在售价上也有大幅度降低，备受玩家期待。



美亚一共上架了三款Switch Lite，分别是绿松石色、黄色与灰色，售价199.99美元，约合人民币1377元，而任天堂Switch在美亚的售价为297美元，约合人民币2045，两者差价近700元。

Z点评：任天堂重新复兴掌机。

谷歌Pixel 4真机正面曝光 额头部分十分抢眼



谷歌Pixel 4真机正面曝光

有爆料称谷歌新一代旗舰机型Pixel 4系列将会采用保留整个额头部位的设计。日前，谷歌也亲自公布该机额头部分设计证实了此事。而今日，有外媒曝光了Pixel 4的真机上手图片。



根据图片显示，谷歌Pixel 4系列正面的造型与此前曝光的渲染图保持一致，在其他三边进一步收窄的情况下保留了整块额头的部位。根据官方消息，谷歌在这块宽阔的额头中配备了两个用于面部解锁红外相机、一个环境光/距离传感器、一个Soli雷达芯片、一个点投影仪和一个面部解锁照明灯。

Z点评：谷歌Pixel4要来了，真香。可是买不到。

微信即将推出青蛙Pro 刷脸支付新产品



微信即将推出青蛙Pro

微信支付近日召开了“88媒体开放日”。在这次开放日上，腾讯公司微信事业群副总裁耿志军表示，与他们即将在今年下半年推出一款名为青蛙Pro的新产品，这款产品将主打刷脸支付。



耿志军表示，他们的刷脸支付机将采用业界首块双面屏，并且还将开放适配运行微信小程序、微信卡包等。除此之外，耿志军就没有透露这款机器的更多消息了。

此前，微信支付正式推出空中离线支付服务“微信机上付”。微信支付分550分以上的用户可以申请开通。开通次服务后，用户可以享受“先享后付”的离线消费服务。

Z点评：关于线下支付场景争夺，从未停止。

努比亚Z20证件照曝光 依然采用双侧边指纹识别



努比亚Z20证件照曝光

努比亚Z20将于8月8日在北京正式发布，继努比亚总裁倪飞公布该机的外观设计细节图之后，其入网工信部的证件照也被曝光。



图片显示，努比亚Z20的确实采用了前后对称式双曲面的外观设计，与倪飞公布的设计图保持一致，其正面采用了一块6.42英寸的曲面AMOLED显示屏，整体的曲面效果与之前一加7 Pro十分相似。另外，该机并没有采用时下流行的屏下指纹技术，而是依然延续了努比亚X的双侧边指纹识别。

Z点评：努比亚新机真香。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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