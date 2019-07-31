新款iPhone XR再曝全新配色 类似蒂芙尼蓝

中关村在线消息：自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和多彩的后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。而近日，有媒体曝光了一款iPhone XR二代的全新配色。



网曝iPhone XR 2拥有全新配色

根据渲染图来看，这款iPhone XR 2的新配色与蒂芙尼蓝十分相似，整体视觉效果十分清爽、素雅，符合年轻群体的喜好。其实荣耀此前也推出过类似的颜色，就是荣耀9的知更鸟蓝版本。在色彩上来说知更鸟蓝和蒂芙尼蓝同属一个色系，只是明亮程度略有不同。



iPhone XR 2新配色与荣耀9知更鸟蓝类似

而关于iPhone XR 2的配置方面则依旧延续去年的设计，采用一块6.1英寸LCD屏幕，保留大尺寸的“刘海”跟屏幕边缘的黑边。但其机身背部大有变化，其采用此前曝出的iPhone XI同款方形摄像头模组，不过是垂直排列的双摄，而右侧是LED闪光灯。



iPhone XR 2还将拥有宝石蓝绿、薰衣草紫两款新配色

配置方面，iPhone XR 2核心将搭载A13 Bionic芯片，该芯片采用台积电7nm工艺，比A12的性能更强。据了解iPhone XI将会升级采用18W充电器，但因为定位的原因，新款iPhone XR可能依然采用老款充电器跟电池容量。

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