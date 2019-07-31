    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone XR 2019（全网通）

    新款iPhone XR再曝全新配色 类似蒂芙尼蓝

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和多彩的后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。而近日，有媒体曝光了一款iPhone XR二代的全新配色。

    iPhone XR 2再曝新配色 全新蒂芙尼蓝色
    网曝iPhone XR 2拥有全新配色

    根据渲染图来看，这款iPhone XR 2的新配色与蒂芙尼蓝十分相似，整体视觉效果十分清爽、素雅，符合年轻群体的喜好。其实荣耀此前也推出过类似的颜色，就是荣耀9的知更鸟蓝版本。在色彩上来说知更鸟蓝和蒂芙尼蓝同属一个色系，只是明亮程度略有不同。

    iPhone XR 2再曝新配色 全新蒂芙尼蓝色
    iPhone XR 2新配色与荣耀9知更鸟蓝类似

    而关于iPhone XR 2的配置方面则依旧延续去年的设计，采用一块6.1英寸LCD屏幕，保留大尺寸的“刘海”跟屏幕边缘的黑边。但其机身背部大有变化，其采用此前曝出的iPhone XI同款方形摄像头模组，不过是垂直排列的双摄，而右侧是LED闪光灯。

    外媒曝iPhone xr宝石蓝绿、薰衣草紫机模上手
    iPhone XR 2还将拥有宝石蓝绿、薰衣草紫两款新配色

    配置方面，iPhone XR 2核心将搭载A13 Bionic芯片，该芯片采用台积电7nm工艺，比A12的性能更强。据了解iPhone XI将会升级采用18W充电器，但因为定位的原因，新款iPhone XR可能依然采用老款充电器跟电池容量。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新款iPhone XR再曝全新配色 类似蒂芙尼蓝http://news.zol.com.cn/723/7232926.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7232926.html report 945 中关村在线消息：自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和多彩的后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。而近日，有媒体曝光了一款iPhone XR二代的全新配色。网曝iPhone XR 2拥有全新配色根据渲染图来看，这款iPhone XR 2的新配色与蒂芙尼蓝...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：新iPhone XR再曝新配色
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品